Die Splendid Synchron GmbH holt sich einen Experten mit 45 Jahren Erfahrung in der Synchron-Branche an Bord: Rainer Ludwig, der viele Jahre maßgeblich die Entwicklung der FFS Film & Fernseh-Synchron zu einer der führenden Synchron-Firmen in Deutschland verantwortet hat, tritt in die Geschäftsleitung ein und teilt sich mit Tatjana Grimm, langjährige Produktionsleiterin des Unternehmens, künftig die operative Führung.

Als Doppelspitze will man sich als nächstes neben einer intensiven Vertriebstätigkeit der Modernisierung von Workflows und Prozessen widmen. Splendid Synchron ist eine Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG und wurde 1989 gegründet. An den Unternehmensstandorten Köln und Berlin werden Spielfilme, Serien sowie Dokumentationen ins Deutsche adaptiert. Mit Blick auf KI werden die Zeiten für die Branche derzeit aber nicht einfacher.

Rainer Ludwig sagt: "Ich glaube an die Zukunft der Splendid Synchron als starkes, familiengeführte Unternehmen innerhalb der Branche, das vor allem mit hoher Qualität und Servicefreundlichkeit zahlreiche Kunden im In- und Ausland überzeugt. Tatjana Grimm und ich wollen diesen Spirit mit gemeinsamer Kraft in den Markt hinaustragen und weitere Unternehmen für eine Zusammenarbeit mit uns gewinnen."

Tatjana Grimm: "Es ist uns in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, auch in schwierigen Zeiten durch unser hervorragendes Serviceprofil zu überzeugen. Ich freue mich, gemeinsam mit Rainer Ludwig als prägenden Mitgestalter der deutschen Synchronwirtschaft unser Business weiter auszubauen."

Andreas R. Klein, CEO der Splendid Gruppe: "Wir freuen uns, dass wir Rainer Ludwig überzeugen konnten, unser Team an den Standorten Köln und Berlin mit seiner Erfahrung zu unterstützen und sich dem weiteren Ausbau des vorhandenen Entwicklungspotenzials unserer Gesellschaft zu widmen. Rainer Ludwig reiht sich damit in die Tradition der Splendid Synchron ein, seit fast vierzig Jahren herausragende Talente im Synchronbusiness hervorzubringen sowie für die gemeinsame Arbeit zu begeistern."