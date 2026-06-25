Das ZDF und die BBC haben die Fortsetzung der Dreharbeiten an ihrer Serie "Hamburg Days" über die frühen Jahre der Beatles bestätigt. Eigentlich liefen die Kameras schon Anfang Mai, doch wenige Tage später verstarb die Schauspielerin Luna Jordan, die in der Serie die Rolle der Astrid Kirchherr verkörpern sollte - eine Fotografin, von der viele Fotos der Beatles aus ihren Anfangsjahren stammen. Mittlerweile ist klar, das diese Rolle in der Serie von einer anderen Schauspielerin übernommen wird.

Wie das ZDF bestätigt, gehört Lea Drinda neu zum Cast und soll die Rolle der Astrid Kirchherr übernehmen. Aktuell wird in Hamburg gedreht, danach geht’s noch nach München und Liverpool. Nach aktuellem Stand werden die Dreharbeiten noch bis Ende August gehen. Die Serie von Showrunner Christian Schwochow und Headautor Jamie Carragher basiert auf Teilen der Autobiografie des deutschen Musikers und Künstlers Klaus Voormann. Sechs Folgen sind geplant.

"Hamburg Days" erzählt von den frühen Jahren der Beatles und der prägenden Hamburger Zeit, in der sich die später weltberühmte Band formte. Konkret spielt die Serie als Anfang der 60er Jahre, als in St. Pauli das Nachtleben pulsiert. Die verrauchten Bars auf dem Kiez ziehen Matrosen, Künstler und Kleinkriminelle gleichermaßen magisch an. In den Clubs des berühmt-berüchtigten Rotlichtviertels entwickelt sich zu dieser Zeit eine neue Musikszene und so manche Band träumt hier vom großen Durchbruch. Auch das junge Künstlerpaar Klaus und Astrid taucht in diese faszinierende und ihnen bisher unbekannte Welt ein. Als sie eines Abends einer chaotischen Band aus Liverpool begegnen und sich mit den Musikern anfreunden, ahnt noch keiner von ihnen, dass sie schon bald gemeinsam den Stein ins Rollen bringen, der aus dieser unbekannten Kneipenband das wohl größte Musikphänomen aller Zeiten machen wird: die Beatles.

In den Hauptrollen spielen Rhys Mannion als John Lennon, der Singer-Songwriter Ellis Murphy als Paul McCartney, Harvey Brett als George Harrison, Louis Landau als Stu Sutcliffe, Patrick Gilmore als Pete Best und Casper von Bülow als Klaus Voormann. In weiteren Rollen stehen Laura Tonke, Trystan Pütter sowie Max von der Groeben vor der Kamera. Mittlerweile neu dabei sind neben Lea Drinda auch Asa Butterfield als Beatles-Manager Brian Epstein, Jonny Lee Miller als Paul McCartneys Vater Jim McCartney, Christine Tremarco als John Lennons Ziehmutter Aunt Mimi und Louis McCartney als Ringo Starr. Die Idee zur Serie stammt von Benjamin Benedict. Showrunner Christian Schwochow übernimmt gemeinsam mit Laura Lackmann auch die Regie. Produziert wird "Hamburg Days" von W&B Television, Turbine Studios, Christian Schwochow und Jamie Carragher.