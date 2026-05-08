Michael Beyer soll künftig die Entwicklung neuer Formatideen und plattformübergreifender Konzepte für Kimmig Entertainment vorantreiben und wird dafür zum Head of Development berufen. Beyer wechselte im Juli vergangenen Jahres von ITV zu Kimmig und war dort bislang als Executive Producer tätig. Nun übernimmt er verstärkt strategische Verantwortung und kümmert sich um die Weiterentwicklung des Portfolios.

Stefanie Jasperneite und Stefan Maier, die sich die Geschäftsführung von Kimmig Entertainment teilen, kommentieren: "Michael Beyer bringt genau die Mischung mit, die wir im Development suchen: große Show-Erfahrung, ein starkes dramaturgisches Gespür und echte Begeisterung für neue Ideen. Er denkt Unterhaltung konsequent weiter – über Plattformen hinweg. Wir freuen uns sehr, dass er diesen Weg künftig bei Kimmig Entertainment mitgestaltet."

Vor seinem Wechsel zu Kimmig stand Beyer viele Jahre in Diensten von ITV bzw. der Vorläufer Schwartzkopff TV, Talpa und Bildergarten Entertainment. Zuletzt war er bei ITV Head of Show & Event und verantwortete Produktionen wie "ESC – Das Deutsche Finale", "Ein Herz für Kinder" und "Sing meinen Schlager". Kimmig Entertainment steht hinter Produktionen wie "Verstehen Sie Spaß?", "Die Helene Fischer Show" und "Immer wieder sonntags. Neben klassischen TV-Formaten will man künftig zunehmend auf Streaming-, Hybrid- und Eventformate setzen.