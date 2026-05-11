Wer bislang schon die "ARD Quiz-App" installiert hatte, findet auf seinem Smartphone neuerdings oder in Kürze einen ungewohnten Anblick: Statt der "Quiz-App" findet man dort nun "ARD Interaktiv". Dahinter steckt die Idee, Nutzerinnen und Nutzer künftig in deutlich mehr Formaten interaktiv einzubinden - so wie etwa im Rahmen der aktuellen Dialogaktion. "ARD Interaktiv" werde "zur zentralen Plattform zum Mitmachen, Abstimmen und Kommentieren", heißt es von der ARD.

Dass man dafür auf die schon etablierte Quiz-App setzt, hat einen einfachen Grund: Weil sie schon seit 2017 angeboten wird, kommt sie auf eine große Verbreitung. Seit dem Start haben sich mehr als 3,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer registriert, darunter die Hälfte aus der für die ARD sonst schwerer zu erreichenden Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Wieviele davon noch aktiv sind, steht freilich auf einem anderen Blatt. NDR-Programmdirektor Frank Beckmann, in dessen Verantwortungsbereich der Relaunch fällt, hat aber auch aktuelle Zahlen: "Allein bei der aktuellen Staffel von 'Wer weiß denn sowas?' spielen jeden Abend um die 22.000 Menschen gleichzeitig mit."

Nun will man diese Reichweite also für die Dialogaktion "Was Deutschland verbindet" teilen, die auch werktäglich im Vorabend mit "Dialog vor Acht" ihren Niederschlag findet. Beckmann: "'ARD Interaktiv' ist ein zentraler Baustein der Dialogaktion. Über die App können Nutzerinnen und Nutzer ihre Meinung, Einschätzung und persönlichen Erfahrungen zu den jeweiligen Themen von 'Was Deutschland verbindet' teilen. In einem eigenen Modul können Fragen zum Thema des Tages beantwortet werden. Zusätzliche Kommentare werden redaktionell ausgewertet und können in den folgenden Sendungen aufgegriffen und weiterdiskutiert werden. So entsteht ein direkter Dialog zwischen Publikum und Redaktion."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Quiz-App auch abseits von Quiz-Formaten eingesetzt wird. Zuletzt kam sie auch beim Dialogformat "Deine Meinung zählt" zum Einsatz, ebenso bei "Die 100". Die Umbenennung erscheint damit also längst überfällig. Die Quiz-Angebote sollen trotzdem auch weiterhin die "Kern-DNA der App" bleiben, so Beckmann. Wenn am 18. Mai "Gefragt - Gejagt" zurückkehrt, dann gibt es beispielsweise wieder die "Elitefrage", durch deren richtige Beantwort man die Chance auf einen Gewinn hat.