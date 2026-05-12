Die RTL Group meldet Vollzug: Bevor Thomas Rabe auch bei Bertelsmann das Ruder übergeben wird, ist wie geplant jetzt schon der Führungswechsel bei der TV-Tochter erfolgt. Zum September folgt nun auch noch ein Wechsel auf dem Posten des CFO: Neuer Finanzchef wird Alexander von Torklus, derzeit Executive Vice President Corporate Controlling und Strategy bei Bertelsmann.

Er folgt Ende September als neuer CFO auf Björn Bauer, der den Posten seit dem 1. September 2019 inne hat, aber zukünftig CFO des globalen Musikunternehmens BMG werden soll. Erst Ende April 2026 gab Bertelsmann den Zusammenschluss von BMG und Concord bekannt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Sein Nachfolger Alexander von Torklus, derzeit Non-Executive Director im Verwaltungsrat der RTL Group, wird schon im Juli 2026 als designierter CFO zur RTL Group wechseln. Er soll mit seiner Ernennung zum CFO Ende September dann auch Executive Director des Verwaltungsrates werden.

„Ich möchte Clément Schwebig zu seiner Ernennung zum CEO der RTL Group gratulieren. Er übernimmt die Führung des Konzerns zu einem entscheidenden Zeitpunkt, unmittelbar nach der finalen Genehmigung des Erwerbs von Sky Deutschland. Alexander von Torklus ist bereits seit 2023 Mitglied des Verwaltungsrats und hat dabei seine Finanzkompetenz und sein tiefes Verständnis der Medienbranche unter Beweis gestellt“, erklärt Martin Taylor, Vorsitzender des Verwaltungsrates der RTL Group - und dankt Thomas Rabe und Björn Bauer.