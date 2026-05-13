Schon im Februar kündigte der WDR eine Zusammenarbeit mit Motsi Mabuse an, die seit vielen Jahren vor allem durch die RTL-Show "Let's Dance" bekannt ist, wo sie zunächst zu den Profi-Tänzerinnen gehörte, ehe sie 2011 hinters Jury-Pult wechselte. Nun gibt es nicht nur Details zum damals noch namenlosen Female-Empowerment-Format, das nun auf den Titel "Vibes - Find your fire" hört - sondern obendrein noch die Ankündigung eines zweiten Formats, das ebenfalls noch im Herbst in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden soll.

Dabei handelt es sich um die sechsteilige Personality-Doku "Motsi & Oti - Meet the Mabuses" - neben Motsi geht es also auch um ihre Schwester Otlile. Die von ITV Studios Germany produzierte Sendung führe das Publikum "ganz nahe heran an die international bekannten und erfolgreichen Schwestern". Dabei sollen die beiden auch private Einblicke abseits des Rampenlichts in ihr echtes Leben gewähren - in London, wo Oti mit ihrem Mann Marius und der gemeinsamen Tochter lebt und im hessischen Taunus, wo Motsi, ihr Mann Evgenij und ihre Tochter ein Zuhause gefunden haben.

"Die Doku zeigt, wie die beiden Schwestern persönliche und berufliche Herausforderungen mit Mut, Lebensfreude und positivem Denken angehen. Auf der Suche nach Identität und Heimat begeben sie sich auf eine Reise zu ihren Wurzeln, nach Südafrika zur dritten Schwester Phemelo und ihren Eltern Peter und Dudu", fasst der WDR den Inhalt der Dokuserie zusammen.

Bei "Vibes - Find Your Fire" handelt es sich um ein Empowerment-Format, das von Motsi Mabuse präsentiert wird. Neun Frauen, die sich in einer entscheidenden Umbruchphase befinden, treffen sich zwölf Tage lang in einem Haus am Meer. Dort sollen die Frauen sich selbst, ihren Körper und ihre Sinnlichkeit neu entdecken. "Es geht um Spaß, Mut und Neugier. Hier dürfen sie herausfinden, wer sie wirklich sind, wenn sie sich von Gedanken wie 'Ich muss funktionieren' oder 'Ich bin unattraktiv' zu lösen beginnen", so der WDR. Die Frauen hinterfragen dabei gemeinsam Erwartungen von außen und sollen Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein finden.

Motsi Mabuse begleitet die Frauen auf dem Weg und wird dabei von einem Expertinnen-Team unterstützt. Entwickelt wurde das Format vom WDR gemeinsam mit der Flow Media Company, die die Sendung auch produziert. Motsi Mabuse sagt: "Mir liegen beide Projekte sehr am Herzen, weil ich zeigen möchte, dass jede Frau ihren eigenen Weg finden kann – selbstbewusst und mit Vertrauen in sich selbst. Durch das besondere Konzept kann ich meine emotionalen Stärken einsetzen und die Frauen damit bestmöglich motivieren. Auch für mich eine unglaubliche Erfahrung!"

"Motsi Mabuse passen diese beiden WDR-Formate wie angegossen", meint WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn. "Mit ihrer Energie, ihrer Nahbarkeit und ihrer eigenen Geschichte steht sie für genau das Unterhaltungsversprechen, das wir dem Publikum geben: große Emotionen, Spaß und inspirierende Momente. Ob im Schwesternduo mit Oti oder als starke Begleiterin von Frauen, die in ‚Vibes‘ ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen – Motsi verbindet beides mit ihrer unverwechselbaren und unterhaltsamen Art, die berührt und Mut macht."