© Pasquale D'Angiolillo Elke Ferner

Die Wahl zum Vorsitz war notwendig geworden, weil die Amtszeit des bisherigen langjährigen Amtsinhabers Michael Burkert am 31. März endete und er aus dem Gremium ausgeschieden ist. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte ein Vorsitz führendes Mitglied und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter für die Dauer von zwei Jahren. Elke Ferner ist seit Januar 2024 Mitglied des SR-Rundfunkrats und wurde von der Verbraucherzentrale Saarland entsandt, deren Vorsitzende sie seit 2019 ist. Der Rundfunkrat wählte sie in seiner letzten Sitzung in den SR-Verwaltungsrat.

Der Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats kommt nur wenige Wochen vor der geplanten Wahl des Intendanten. Am 8. Juni soll der Rundfunkrat entscheiden, wer den Saarländischen Rundfunk in Zukunft führen soll. Neben Amtsinhaber Martin Grasmück steht auch FFA-Vorstand Peter Dinges zur Wahl. Der Verwaltungsrat ist nach der erfolgten Wahl für die Ausarbeitung des neuen Intendantenvertrags verantwortlich.

Die neue Verwaltungsratsvorsitzende Elke Ferner sagt: "Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und dem Direktorium des SR. Eine faktenbasierte und unabhängige Berichterstattung sichert nicht nur die Pluralität des Medienangebotes, sondern ist auch elementarer Bestandteil unserer Demokratie. Der SR ist identitätsstiftend für unser Land und ist für die Großregion unverzichtbar. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor großen Herausforderungen. Er muss seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen können und gleichzeitig in der Lage sein, sich auf das veränderte Nutzerverhalten einzustellen. Das erfordert Planungssicherheit. Eine weiter andauernde Hängepartie in der Beitragsfrage kann sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht leisten."