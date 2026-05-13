Während die klassischen TV-Sender immer weniger Geld mit linearer Werbung einnehmen, hat sich der gesamte Bereich der Streaming-Werbung in den zurückliegenden Jahren rasant entwickelt. Netflix bietet hierzulande nun schon seit rund dreieinhalb Jahren ein entsprechendes Werbe-Abo an - und mit der Entwicklung zeigte man sich stets zufrieden. Deutschland war bislang aber nur eines von insgesamt zwölf Sendern, in denen Netflix Werbung einführte.

Neben Deutschland ist das Werbe-Abo aktuell auch in den USA, Großbritannien, Spanien, Australien, Brasilien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Südkorea und Mexiko verfügbar. Im kommenden Jahr wird die Zahl der Länder, in denen der Werbe-Tarif verfügbar ist, deutlich ausgeweitet. So kommen 2027 insgesamt 15 neue Länder hinzu, in denen Netflix ein vergünstigtes Werbe-Abo anbietet. Das hat der Streamer jetzt bei seinen Ads Upfronts in den USA angekündigt.

Die 15 neuen Länder, in denen die Nutzerinnen und Nutzer künftig das Werbe-Abo abschließen können, sind die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Dänemark, Belgien, Irland, Kolumbien, Indonesien, Neuseeland, Peru, Philippinen und Thailand. Hinzu kommen darüber hinaus noch Österreich und die Schweiz, damit kann Netflix den kompletten DACH-Raum abdecken.

Zur genauen Struktur und der Preispolitik in den verschiedenen Märkten will Netflix in den kommenden Monaten informieren. Fest steht: Österreich und die Schweiz werden von Deutschland aus gesteuert, das bestätigt Susanne Aigner, Head of Advertising Netflix Germany, im Gespräch mit DWDL.de. "Wir haben immer wieder Nachfragen erhalten, wann wir mit Werbung auch in Österreich und der Schweiz starten. Wir wollten aber erst in den Märkten, in denen wir gestartet sind, das Produkt sauber hinstellen. Das ist uns in den vergangenen Jahren gelungen", sagt Aigner. Netflix mit Werbung werde akzeptiert - sowohl von den Werbepartnern als auch von den Nutzerinnen und Nutzern.

Das komplette Interview mit der deutschen Werbechefin von Netflix, Susanne Aigner, lesen Sie ab 21:45 Uhr bei DWDL.de.