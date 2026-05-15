Eine ehemals von Bewerbungen verwöhnte Branche muss nun schon seit einigen Jahren viel aktiver um neue Mitarbeiterinnen und MItarbeiter kämpfen. Die Faszination Fernsehen ist nicht unbedingt gebrochen, sieht sich aber in einem intensiveren Wettbewerb mit neuen potentiellen Arbeitgebern. Bereits zum dritten Mal findet kommende Woche, am 19. Mai, in den MMC Studios in Köln-Ossendorf der Talent Media Day Cologne statt - und trommelt für die Perspektiven und Berufsbilder der Medienbranche, weit gefasst von Film & TV über Games bis hin zur Creator Economy. Die Veranstaltung ist nach Anmeldung für Interessierte kostenfrei.

Dabei sind neben der MMC und dem WDR insbesondere Produktionsfirmen & Dienstleister, darunter Banijay Germany, Bantry Bay, Bavaria Entertainment, bildundtonfabrik, Gatzke Media, Schnittwerk, UFA und Warner Bros. ITVP Deutschland. Aber auch Hochschulen und Bildungseinrichtungen wie die Macromedia University, die Internationale Filmschule Köln und das SAE Institute. Company Pitches, Networking und der direkte Austausch sollen im Messebereich Einblicke in die Branche geben.

Zusätzlich gibt es für Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen der von UFA Serial Drama in den MMC Studios produzierten RTL-Soap „Unter uns“ - inklusive Gelegenheit zum Austausch mit Profis aus verschiedenen Gewerken wie Kamera, Ton, Licht, Regie, Redaktion, Produktion, Kostüm, Maske, Ausstattung, Schnitt, Script/Continuity, Disposition, Marketing oder AR/VR, so die Veranstalter. Der Talent Media Day Cologne ist eine Initiative der KölnBusiness Wirtschaftsförderung, gefördert von der Staatskanzlei NRW und der Stadt Köln.

Initiativen wie diese gibt es auch an anderen wichtigen Medienstandorten, etwa München und Berlin. Dass auch in der TV-Hauptstadt Köln, die rund 30 Jahre lang wie ein Magnet Interessenten angezogen hat, die Firmen nun mit mehr Einsatz um Nachwuchs werben, spiegelt eine neue Realität der Branche. Anders als kurz vor der Pandemie ist es nicht der Fachkräftemangel, der die TV-Wirtschaft bremst; vom Produktionsboom jener Zeit sind wir aktuell entfernt. Viel mehr geht es um neue Qualitäten & Perspektiven, die gefragt sind für Content-Produktion und -Distribution.