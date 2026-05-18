Die Seriencamp Conference, die vom 9. bis 11. Juni in Köln stattfindet, rückt näher. Rund drei Wochen vor dem Start steht nun das komplette Programm fest. Erstmals wird in diesem Jahr der vom Council of Europe und der EBU Fiction Expert Group ins Leben gerufene European Series Development Award im Rahmen der Seriencamp Conference vergeben. Hier gibt es bis zu 50.000 Euro an ein oder aufgeteilt auf mehrere Projekte.

Zum Programm zählt auch in diesem Jahr zudem wieder der "Producers' Vision Pitch", bei dem sich Produktionsfirmen den anwesenden Kreativen als potentielle Partner vorstellen. dieses Jahr sind Yellow Film & TV ("Arctic Circle") aus Finnland, Nordisk Film ("The Girl with the Needle") aus Dänemark, das Berliner Studio Zentral ("In die Sonne schauen") sowie die internationale Division von Medias Res Studio ("The Morning Show", "Pachinko") mit dabei.

Ein Seriencamp-Klassiker ist auch "Work in Progress", wo es Einblicke in derzeit in Produktion befindliche Serienprojekte gibt. Zu den zuvor angekündigten Projekten kam nun noch die BBC/ZDFneo-Koproduktion "The Reluctant Vampire" hinzu, über die Richard Acton (Head of Content Partnerships for Scripted, BBC Studios) und Yi Qiao (Commissioning Editor, International Co-Productions, ZDF) sprechen. Julia Nisslein (Senior Creative Executive – German Originals, Amazon MGM Studios) und Sebastian Colley (Head Writer) klären danach darüber auf, ob Anke Engelke und Bastian Pastewka nach "Perfekt verpasst" auch in der Fortführung des Serienhits als Patchwork-Paar wirklich "Perfekt zusammen?!" passen. Zum bereits angekündigten "Next From"-Glaskugelblick von ZDF Quantum gesellt sich zudem ein Blick in die Serienzukunft bei Arte.

Zum Games-Schwerpunkt sprechen Nordisk Film-CEO Katerine Vogelsang , Robert Henrysson von Supermassive Games und Stefanía Halldórsdóttir von Avalanche Studios. Zudem spricht US-Showrunner Steven Kane („Halo“, „Jack Ryan“, „The Last Ship“) über die Herausforderungen von Games-Adaptionen aus Seriensicht. International sind auch viele weitere Sessions besetzt: Hollywood-Agent und Producer Alan Greenspan beantwortet Fragen zu organischer Co-Pro-Entwicklung und Packaging im Serienbereich, der zwischen UK, USA und dem Nahen Osten pendelnde Produktionsveteran Marc Lorber diskutiert Finanzierungsmittel und Partnerschaften im Koproduktionsbereich, während sich Agentin Zetha Asafu-Adjaye den drängenden Fragen der Bedeutung von persönlichem Branding für Below the Line-Talenten widmet.

Natürlich geht es auch um ein Hype-Thema dieser Tage: Microdrama und Vertical Video. Gregor Sauter (Red Pony), Medienstrategin Bo Zhang (Bolytics), Autor Will Buckingham, Produzent Felix Mann (WennDann Film), Brooklyn Coffeeshop-Macher Nitay Dagan und Showrunner Lukas Lankisch (VEAM) beleuchten die Formate aus verschiedensten strategischen, kreativen und wirtschaftlichen Perspektiven.