Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA hat sich DAZN mit der Deutschen Telekom auf eine Partnerschaft verständigt. Diese sieht vor, dass der Sport-Streamingdienst die Highlights aller WM-Spiele zeigen kann. Nach dem Ende der jeweiligen Spiele soll es demnach Zusammenfassungen in der DAZN-App geben.

Ergänzt wird das Angebot um "Viral Moments" mit den "außergewöhnlichsten Szenen" sowie eine kompakte Highlight-Show, die das Turniergeschehen "über die reine Spielzusammenfassung hinaus erlebbar macht", wie DAZN verspricht. Produziert wird die Show, die auch auf den linearen Kanälen sowie DAZN FAST+ bei Samsung TV Plus verfügbar ist, im DAZN-eigenen WM-Studio. Inhaltlich verspricht der Streamer "hochwertige Gäste aus Fußball und Entertainment, fundierte Talk-Elemente sowie starke Fan-Integration".

Auch ohne Live-Rechte erhofft sich DAZN auf diese Weise von der Weltmeisterschaft zu profitieren. Dementsprechend verweist das Unternehmen auch auf "umfassende Vermakrtungspotenziale für Marken und Partner" sowie ein "breites Spektrum an Aktivierungs- und Sponsoringmöglichkeiten", die im Rahmen der Highlights sowie der WM-Show bestehen.

Vereinbarungen mit weiteren Partnern

Derweil hat die Telekom neben DAZN auch mit weiteren Medienpartnern Lizenzpakete für die WM vereinbart. So können auch "Bild", "Welt", RTL, Sky, Sport1, "kicker" und "T-Online" auf lizenzierte Bilder von MagentaTV setzen. Zuvor hatte die Telekom bereits eine Sublizenz-Vereinbarung mit ARD und ZDF geschlossen, sodass die beiden Sender einen großen Teil der Spiele auch im Free-TV zeigen können, darunter sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Zudem wurde mit Sky eine Distributionspartnerschaft vereinbart, die die WM über MagentaTV auch in die Gastronomie und auf öffentliche Public-Viewing-Veranstaltungen bringt.