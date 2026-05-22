Gerade zu Ende gegangen, hat Sat.1 bereits eine zweite Staffel seines Promi-Ablegers von "The Taste" angekündigt. Obwohl die neuen Folgen erst 2027 ausgestrahlt werden sollen, wurden sie augenscheinlich bereits von Redseven Entertainment produziert. Die Moderation übernimmt auch in der kommenden Staffel wieder Angelina Kirsch, die auch durch die regulären Folgen der Kochshow führt.

Fest steht auch bereits, wer in der kommenden "Promi Taste"-Staffel den Kochlöffel schwingen wird: Mit dabei sind Simone Ballack, Moderatorin Aminata Belli, Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma, Reality-Star Leyla Heiter, Schauspielerin Laura Osswald, Musikerin Sabrina Setlur, Sportmoderator Florian Ambrosius, Schauspieler Francis Fulton-Smith, Sänger Jay Khan, Schauspieler Christopher Kohn, Diskus-Olympiasieger Lars Riedel und Boxer Simon Zachenhuber.

Sat.1 hatte in den vergangenen Wochen am Mittwochabend erstmals eine komplette "Promi Taste"-Staffel gezeigt, nachdem es in der Vergangenheit nur vereinzelte Promispecials gegeben hatte. Als Gewinner ging Moderator Jochen Schropp hervor. "'The Taste' war eine wilde Zeit, und es berührt mich sehr, dass sich diese emotionale Reise auch über die Bildschirme übertragen hat: Mich haben während dieser Zeit so viele liebenswerte Nachrichten erreicht", so Schropp. "Dafür möchte ich mich beim Publikum bedanken, denn das bedeutet mir sehr viel."

Aus Quotensicht konnte "Promi Taste" allerdings nicht so recht mit dem Original mithalten. Im Schnitt erzielte die Kochshow lediglich rund sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - positiv ausgedrückt besteht also im kommenden Jahr noch reichlich Luft nach oben. Als prominente Köche sind dann übrigens Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin mit dabei. Von Alexander Kumptner, der in diesem Jahr noch bei "Promi Taste" mitwirkte, ist hingegen von Seiten des Senders keine Rede.