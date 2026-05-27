RTL hat für den 22. Juni eine Doppelfolge seines Klassikers "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ") angekündigt. Das bedeutet, dass die Serie an diesem Tag auch in der Primetime zu sehen sein wird. In den zurückliegenden Jahren hat es sich zur Tradition entwickelt, die von UFA Serial Drama produzierte Serie hin und wieder in die Primetime zu hieven - und der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht. Die Quoten dieser Folgen, die meist am Vorabend starteten und Spielfilmlänge hatten, waren sehr gut. 2025 gab es keinen Ausflug in die Primetime.

Nun wird die beliebteste Soap im deutschen Fernsehen also wieder zur besten Sendezeit zu sehen sein - wenn wohl auch nicht so lang wie in der Vergangenheit, da es sich dabei, wie schon erwähnt, nur um eine Doppelfolge handeln soll. Das dürfte insgesamt weniger Sendezeit sein als bei den früheren Folgen in Spielfilmlänge. In jedem Fall ist schon klar, wohin die Serie inhaltlich steuert: Die Storyline rund um den Mord an Zoe (Lara Dandelion Seibert) soll in der Doppelfolge ihren Höhepunkt finden. "Neue Hinweise, eskalierende Konflikte und überraschende Wendungen bringen die Ermittlungen außer Kontrolle", heißt es von RTL.

Außerdem soll darüber hinaus ein weiterer Vorfall auf dem Kiez plötzlich alles ändern. Während Toni immer tiefer in den Fall hineingezogen wird und Befangenheit im Raum steht, eskaliert die Situation im engsten Umfeld aller Beteiligten. Aber auch nach dem Primetime-Ausflug soll es spannend weitergehen - das Publikum will schließlich bei der Stange gehalten werden. So will man in den Tagen danach klären, welche Konsequenzen die Auflösung des Mordfalls auf dem Kiez hat. Im Rahmen dieser Ankündigung spricht RTL von einem "Sommer der Entscheidungen" in der Soap, in dem neben dem Crime-Fall auch Liebe, Familie, Comedy und der Gerner-Clan wieder stärker in den Fokus rücken.

Und auch Sebastian Fitzek ist demnächst in einer kleinen Gastrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen, das hatte RTL bereits vor wenigen Tagen angekündigt (DWDL.de berichtete). Auch er soll nach der Auflösung des Mordfalls zur Serie hinzustoßen, die Folgen mit dem Bestsellerautor werden im Juli zu sehen sein.