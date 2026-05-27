Wenn man sich VoD-Rankings der Programmmarken ansieht, die die AGF wöchentlich veröffentlicht, dann fiel in den letzten Monaten beim Blick aufs Reality-Genre auf, dass das erfolgreichste Format aus diesem Bereich auf RTL+ häufig von RTLzwei kam. Derzeit ist es "Kampf der Reality-Stars", das gerade einen neuen Rekord erzielte. Zuvor lag in diesem Jahr schon die "Couple Challenge" mehrfach an der Spitze. Letztere erreichte zeitweise im Streaming mehr als 800.000 Personen pro Woche und legte damit im Vergleich zur vorhergehenden Staffel deutlich zu.

Die Views (also die reinen Sendungsstarts) summierten sich am Ende der zweiten Staffel der "Couple Challenge" auf 25,9 Millionen, mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Kein Wunder also, dass RTLzwei eine weitere Staffel in Auftrag gegeben hat, für die nun das Casting gestartet ist. Darüber hinaus hat man aber sogar noch ein Spin-Off angekündigt - genauere Details dazu bleibt der Sender allerdings einstweilen noch schuldig. Produziert wird "Couple Challenge" von RTL Studios.

Malte Kruber, der als Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei für das Reality-Genre verantwortet, spricht von einem konsequenten Ausbau das Reality-Portfolios: "#CoupleChallenge war so erfolgreich, dass wir das Format jetzt mit einem Spin-off erweitern und mit den Castings beginnen. Wichtig ist uns, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Reality-Formate bei uns gut aufgehoben fühlen. Sie sind ein zentraler Teil des Erfolgs unseres 'Home of Reality'. Und was die Zuschauer bei "#CoupleChallenge" genau erwartet, verraten wir noch nicht, Reality-Fans können sich aber sicher sein, dass es spannend und unterhaltsam wird, auf jeden Fall mit einem neuen Twist, getreu dem Motto: das stärkste Team gewinnt."

Kein Ende in Sicht ist auch für "Love Island", für das gerade die Dreharbeiten für die dritte VIP-Staffel begonnen haben. RTLzwei wird zudem auch "Love Island USA" im linearen Programm ausstrahlen, auf RTL+ ist es bereits verfügbar. Eine Fortsetzung gibt's darüber hinaus auch für den "Promihof", der es im vergangenen Herbst auf eine Wochen-Nettoreichweite im Streaming von bis zu 745.000 Personen brachte. Landwirt Nino Sifkovits, den Reality-gestähltes Publikum aus "Diese Ochsenknechts" kennt, begrüßt daher auch in diesem Jahr wieder Stars und Newcomer auf dem Bauernhof.