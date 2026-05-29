Schon seit Donnerstagabend steht fest, dass Charly Classen - bislang unter anderem Executive Vice President Sports - bei Sky Deutschland künftig keine Rolle mehr spielen wird. Vor dem Hintergrund der geplanten Zusammenlegung mit RTL Deutschland habe man sich "in bestem gegenseitigem Einvernehmen" darauf verständigt, dass er das Unternehmen verlassen wird (DWDL.de berichtete). Die Personalie war gewissermaßen der erste Schritt hin zur künftigen Aufstellung, mit der RTL künftig im Sport agieren will.

Am Freitagvormittag folgten aus Köln nun weitere Personalien aus diesem Segment: Demnach verantwortet Frank Robens ab Juni als Executive Vice President Sport den gesamten Sportbereich und dessen strategische Weiterentwicklung bei RTL Deutschland inklusive Sportinhalte, Sportproduktion und Sportrechte. Er berichtet direkt an CCO Inga Leschek, die ab Juni die Gesamtverantwortung für alle Entertainment- und Sportinhalte bei RTL Deutschland innehat.

Daneben erhält Robens fachkundige Unterstützung aus Unterföhring, wo ja künftig ein beträchtlicher Teil des gemeinsamen Sport-Teams sitzen wird. So leitet Alexander Rösner, bisher Chefredakteur von Sky Sport, fortan als Senior Vice President das Editorial Team und soll in dieser Funktion sämtliche Sportinhalte über alle Plattformen hinweg steuern. Ebenfalls von Sky kommen Alessandro Reitano, der als Senior Vice President die Sportproduktion übergreifend verantwortet, sowie Hans Gabbe als Senior Vice President Sports Rights & Commercialization, der für kommerzielle Themen im Sport verantwortlich sein wird. Alle drei berichten zukünftig direkt an Frank Robens.

"Mit unserer neuen Organisation schaffen wir die Grundlage für das überzeugendste Sportangebot im deutschsprachigen Raum", sagte Inga Leschek. Und Frank Robens erklärte: "Wir bündeln künftig die gesamte Sportkompetenz in einer schlagkräftigen Organisation. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen die erste Adresse für Live-Sport und sportjournalistische Inhalte im deutschsprachigen Raum sein - für Fans auf allen Plattformen."

Noch unklar ist derweil die Zukunft von Ivo Hrstic, der bisher als Redaktionsleiter Sport bei RTL News fungierte, und Jens Schmit, bislang Leiter der Sportproduktion. Sie sollen "neue verantwortungsvolle Rollen im gemeinsamen Sport-Team übernehmen", heißt es vielsagend. Kommuniziert werden sollen sie erst zu einem späteren Zeitpunkt.