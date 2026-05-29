Der WDR hat am späten Freitagnachmittag detaillierte Informationen zur geplanten Neuaufstellung seiner jungen Radiowellen 1Live, 1Live Diggi und Cosmo bekannt gegeben. Bereits vor rund zwei Monaten kündigte man an, die Wellen neu positionieren zu wollen. Damals blieben aber noch viele Fragezeichen. Klar war bislang nur, dass die drei Sender unter dem Dach von 1Live gebündelt werden sollen. Jetzt steht fest, welche Veränderungen konkret anstehen.

So verschwinden die Marken Cosmo und 1Live Diggi vom Markt, die entsprechenden Angebote hören künftig auf die Namen 1Live Street und 1Live Lounge. Darüber hinaus wird es den Hauptsender 1Live auch weiterhin geben. Die Änderungen sollen vorbehaltlich der Gremienzustimmung zum 1. April 2027 umgesetzt werden. Ziel sei es, mit drei unterschiedlichen Programmprofilen mehr junge Menschen in NRW als bislang zu erreichen.

In allen drei Sendern soll die kulturelle Vielfalt in NRW künftig programmlich stärker als bisher verankert sein, das hat der WDR angekündigt. Konkret soll 1Live Street zu einem jungen Programm mit Fokus auf die weltweit größte und verbindende Jugendkultur HipHop weiterentwickelt werden. Hauptzielgruppe sind Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Der Sender soll, wie auch schon Cosmo heute, eine "kulturell diverse, urban orientierte Zielgruppe ansprechen", heißt es vom WDR. Empfangbar bleibt der Sender wie bisher über UKW, DAB+ und online.

1Live Lounge will man als ersten Radiosender Deutschlands positionieren, "der in Zeiten von Multikrisen das Bedürfnis junger Erwachsener nach einer unaufgeregten Medienumgebung aufgreift und ihnen in einer digital überreizten Welt eine stressfreie Alltagsbegleitung mit konstruktiven Lösungsansätzen anbietet". Empfangbar ist dieser Sender, wie auch 1Live Diggi bislang, online und über DAB+.

"Lebensrealitäten zeitgemäß abbilden"

Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin für NRW, Wissen und Kultur, sagt zu den anstehenden Veränderungen: "Wir denken unsere jungen Programme konsequent vom Publikum her, von den Menschen unter 30 in NRW. Unser Ziel ist es, deren Lebensrealitäten zeitgemäß abzubilden. Dafür schärfen wir unsere Angebote klarer und richten sie konsequent an den vielfältigen Bedürfnissen der jungen Menschen aus, die Radio und Audio flexibel und über unterschiedliche Plattformen hinweg nutzen."

Und Schiwa Schlei, Programmchefin von 1Live und Cosmo, ergänzt: "In NRW haben über 40 Prozent der unter 30-Jährigen eine internationale Biografie. Um diese Menschen zu erreichen, stellen wir uns neu und differenziert auf – mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber vereint unter unserer starken Dachmarke 1Live, die bei den jungen Menschen bekannt und positiv besetzt ist. Kulturelle Vielfalt prägt unseren Alltag in NRW und ist für unser Publikum Teil der Normalität – künftig wird diese Perspektivenvielfalt noch stärker unsere Programme prägen."

Neben der Weiterentwicklung der drei jungen Radioprogramme will der WDR die Sprachenangebote von Cosmo und WDRforyou in einer gemeinsamen Fachredaktion zusammenführen. Ziel sei es, die interkulturelle Expertise der Sprachteams stärker in den deutschsprachigen Programmen des WDR zu verankern. Neben den WDRforyou-Angeboten in Arabisch und Farsi soll es auch ein weiterentwickeltes digitales Angebot in türkischer Sprache geben.