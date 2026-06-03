ProSieben bestreitet seinen Donnerstagabend in diesem Sommer mit der neuen Langzeit-Reality-Doku "Born famous", die dort ab dem 16. Juli um 20:15 Uhr zu sehen sein wird und parallel natürlich auch bei Joyn zum Abruf bereit steht. Für das Format wurden inzwischen erwachsene Kinder prominenter Eltern mehrere Monate mit der Kamera begleitet.

Im Einzelnen sind Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi Summer Terenzi, Verona Pooths Sohn Diego Pooth und Mehmet Scholls Tochter Josefine Scholl mit dabei. Sie werden mehrere Monate lang "auf ihrem Weg begleitet, sich selbst und ihre eigenen Persönlichkeiten zu finden. Im beruflichen, im privaten und im familiären Umfeld. Mit allen Höhen und allen Tiefen", wie es der Sender formuliert.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller sagt: "Aus Kindern prominenter Eltern werden Erwachsene mit prominenten Eltern, die auf eigenen Beinen stehen wollen und genauso ihren Platz im Leben suchen wie jede und jeder andere. Ausgang: völlig offen. Dass uns Summer, Gloria-Sophie, Josefine und Diego mit dem Einverständnis ihrer Eltern in 'Born Famous' diesen Weg so hautnah begleiten lassen, ist für uns ein großer Vertrauensbeweis. Die Reality-Doku verspricht spannende Einblicke in das Leben dieser vier Persönlichkeiten, die an ganz unterschiedlichen Stationen ihrer Entwicklung stehen."

Produziert wird das Format von Constantin Entertainment.