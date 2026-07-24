Bei der ARD Plus GmbH stehen Veränderungen an: Bavaria Media will sich an der Streaming-Tochter der WDR Mediagroup beteiligen. Eine entsprechende Anmeldung zum Anteilserwerb liegt dem Bundeskartellamt vor, wie "news business" berichtet. Zudem planen Bavaria Media und die WDR Mediagroup demnach die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Content-Distribution und die Lizenzierung audiovisueller Inhalte an Endkunden.

ARD Plus hat sich zuletzt wirtschaftlich positiv entwickelt. 2024 steigerte das Unternehmen den Umsatz auf 7,9 Millionen Euro und erzielte einen Jahresüberschuss von 598.000 Euro. Neben der eigenen VoD-Plattform gleichen Namens erwirtschaftet ARD Plus Erlöse unter anderem durch die Vermarktung von Inhalten über Partner wie Zattoo und Amazon Digital. Seit Mitte 2026 führt Ingo Vandré das Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer.