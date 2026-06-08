Der Nachrichtensender ntv hat überraschend ein eigenes Sport-Nachrichtenportal gestartet. Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft soll "ntv Sport" als "zentrale Säule neben Breaking News, Nachrichten und Wirtschaft" positioniert werden, teilte RTL mit. Das Vertical soll demnach neben der eigenen Website "sukzessive auf weiteren ntv-Plattformen ausgerollt" werden.

Inhaltlich soll sich "ntv Sport" nach Angaben des Senders im Markt "durch ein außergewöhnlich starkes Videoangebot im Free-Bereich" abheben. Durch diverse Sportrechte im Portfolio von RTL Deutschland - zu dem inzwischen bekanntlich auch das Angebot von Sky zählt - sollen unter anderem Highlight-Zusammenfassungen, Expertenanalysen, aber auch Live-Übertragungen ausgewählter Events auf "ntv Sport" stattfinden. Damit tritt "ntv Sport" aber auch ein Stück weit in Konkurrenz zum Portal "Sky Sport", das die Sendergruppe seit der Sky-Übernahme ja ebenfalls betreibt.

© RTL / Anne Werner David Whigham

Isabella Thissen, Managing Director Digital, erklärte: "Unser Team - insbesondere die Projektleitung unter Judith Günther - hat mit großem Einsatz daran gearbeitet, pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem neuen Sport-Angebot live zu gehen. Dass uns dies gelungen ist, macht uns sehr stolz. Mit 'ntv Sport' schaffen wir die Grundlage für weiteres organisches Wachstum der Marke ntv und eröffnen gleichzeitig zusätzliche Reichweitenpotenziale für RTL+ und Sky Sport."