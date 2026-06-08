Der Nachrichtensender ntv hat überraschend ein eigenes Sport-Nachrichtenportal gestartet. Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft soll "ntv Sport" als "zentrale Säule neben Breaking News, Nachrichten und Wirtschaft" positioniert werden, teilte RTL mit. Das Vertical soll demnach neben der eigenen Website "sukzessive auf weiteren ntv-Plattformen ausgerollt" werden.

Inhaltlich soll sich "ntv Sport" nach Angaben des Senders im Markt "durch ein außergewöhnlich starkes Videoangebot im Free-Bereich" abheben. Durch diverse Sportrechte im Portfolio von RTL Deutschland - zu dem inzwischen bekanntlich auch das Angebot von Sky zählt - sollen unter anderem Highlight-Zusammenfassungen, Expertenanalysen, aber auch Live-Übertragungen ausgewählter Events auf "ntv Sport" stattfinden. Damit tritt "ntv Sport" aber auch ein Stück weit in Konkurrenz zum Portal "Sky Sport", das die Sendergruppe seit der Sky-Übernahme ja ebenfalls betreibt.

David Whigham © RTL / Anne Werner David Whigham
"Die hohe Nachfrage nach unserer Sportberichterstattung zeigt, welche Relevanz das Thema für unsere Nutzer hat", so ntv-Chefredakteur David Whigham. "Das sehen wir schon heute bei Großereignissen wie Fußball-Welt- und Europameisterschaften, der Formel 1 oder dem Super Bowl, die auf ntv.de regelmäßig auf großes Interesse stoßen. Mit 'ntv Sport' bauen wir dieses Angebot nun gezielt aus und bieten unseren Nutzern noch mehr Sport in der gewohnten ntv-Qualität - zugleich emotionaler, bildstärker und näher am Geschehen."

Isabella Thissen, Managing Director Digital, erklärte: "Unser Team - insbesondere die Projektleitung unter Judith Günther - hat mit großem Einsatz daran gearbeitet, pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem neuen Sport-Angebot live zu gehen. Dass uns dies gelungen ist, macht uns sehr stolz. Mit 'ntv Sport' schaffen wir die Grundlage für weiteres organisches Wachstum der Marke ntv und eröffnen gleichzeitig zusätzliche Reichweitenpotenziale für RTL+ und Sky Sport."