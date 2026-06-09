Saxonia Media hat sich die Verfilmungsrechte an dem Bestseller "Das Alphabethaus" von Jussi Adler-Olsen gesichert. Die Produktionsfirma entwickelt demnach eine internationale Serienadaption von Adler-Olsens Debütroman aus dem Jahr 1997. Bei dem neuen Serien-Projekt arbeitet das Produzententeam um Sven Sund, Franziska Lindner und Anette Kraska mit Drehbauchautor Steve Thompson und Regisseur Umut Dağ zusammen.

Erzählt wird die Geschichte der britischen RAF-Piloten James Teasdale und Bryan Young, die 1944 über Deutschland abgeschossen werden und auf ihrer Flucht die Identitäten deutscher Offiziere übernehmen. Ihre vermeintliche Rettung führt sie jedoch in eine abgelegene psychiatrische Klinik der SS - das sogenannte "Alphabethaus", wo ein Überlebenskampf zwischen gespieltem Wahnsinn, psychologischer Manipulation und der Angst, enttarnt zu werden, beginnt. Anders als in der Vorlage soll das Cold-War-Drama im Großbritannien der 1970er-Jahre bringen, aber schon sehr bald zurück ins Deutschland der 1940er-Jahre springen und das Schicksal zweier RAF-Piloten schildern, die über feindlichem Nazigebiet abgeschossen werden.

"Für mich gehört dieses Buch definitiv zu den spannendsten unverfilmten Stoffen des europäischen Thrillers", sagte Sven Sund, CEO & Produzent von Saxonia Media. "Die Geschichte ist gleichzeitig emotional, überraschend, historisch relevant und psychologisch hochmodern."

"Für mich greift der Stoff genau jene Epoche auf, die mich am meisten fasziniert - die Paranoia und die Dunkelheit der 1970er-Jahre", so Steve Thompson. "Es ist mein absolutes Lieblingsgenre: die Vorstellung eines verborgenen Geheimnisses, das von mächtigen Strukturen geschützt wird und für dessen Bewahrung Menschen sogar töten würden. Dazu kommt das Drama eines Einzelnen, der gegen ein übermächtiges System kämpft. Mit der Adaption von 'Das Alphabethaus' habe ich endlich die Möglichkeit, in meinem liebsten Genre zu schreiben. Das ist für mich eine unglaublich spannende Perspektive."

Und Umut Dağ erklärte: "'Alphabet House' ist ein extrem moderner, packender Spionagethriller, bei dem das psychologische Drama der Motor für die Spannung ist. Die tiefen Abgründe und das Trauma der Vergangenheit sind dabei kein emotionales Beiwerk – sie holen die Hauptfigur ein und treiben die paranoide Spionagehandlung voran."