Die langjährige Polittalkerin Anne Will wird in diesem Jahr vom Institut für Moderation (imo) an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) mit dem Stuttgarter Moderationspreis ausgezeichnet. Will erhält die neue Auszeichnung "Vorbild Moderation", mit der das imo Persönlichkeiten würdigen will, "die durch ihre journalistische Moderation Maßstäbe setzen, die Entwicklung des Berufs prägen und Orientierung für die nächste Generation von Moderatorinnen und Moderatoren geben", wie es heißt.

"Anne Will steht für journalistische Präzision, gründliche Recherche, sprachliche Klarheit und die konsequente Ausrichtung am Publikum und am Thema", sagte Prof. Stephan Ferdinand, Direktor des Instituts für Moderation. "Sie verkörpert genau jene Qualitäten, die wir mit der neuen Kategorie sichtbar machen wollen."

Anne Will moderierte von 2007 bis Ende 2023 die nach ihr benannte Polittalkshow im Ersten. Inzwischen hat sie mit "Politik mit Anne Will" ein eigenes Podcast-Format gestartet. Mit der Auszeichnung will das imo daher auch Wills "Mut zur kontinuierlichen Weiterentwicklung" würdigen. So sei der Schritt aus Sicht des Instituts Ausdruck einer Haltung, "die gerade für junge Journalistinnen und Journalisten vorbildhaft ist: Wer von seinen Inhalten überzeugt ist, muss bereit sein, neue Wege zu beschreiten und Risiken einzugehen".

Verliehen wird der Stuttgarter Moderationspreis am 26. Juni. Anne Will wird die Auszeichnung an diesem Abend auch persönlich entgegennehmen - und dann auch auf "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni treffen, der bereits zum vierten Mal durch den Abend der Preisverleihung führen wird. Vor ihrer Talk-Karriere moderierte bekanntlich auch Anne Will das ARD-Nachrichtenmagazin.