Das Erste hat am Samstag sowohl beim Gesamtpublikum als auch in den Altersgruppen der 14- bis 49-Jährigen und 14- bis 59-Jährigen jeweils unangefochten die Tagesmarktführerschaft eingefahren. Den Grundstein für den Erfolg legte dabei die Tour de France, die - wie schon am Tag zuvor - mit richtig starken Quoten im Nachmittagsprogramm glänzte.

Durchschnittlich 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die 20. Etappe der Tour, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei sehr guten 15,8 Prozent lag. Noch besser lief es jedoch erneut bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Marktanteil gar auf 19,4 Prozent anzog, während Eurosport 1 mit seiner Parallel-Übertragung zusätzliche 4,7 Prozent Marktanteil einsammelte. Im weiteren Verlauf überzeugten am ARD-Vorabend schließlich auch "Brisant" sowie zwei Folgen von "Morden im Norden", ehe die "Tagesschau" um 20 Uhr mit 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 28,6 Prozent Marktanteil alleine im Ersten zur meistgesehenen Sendung des Tages avancierte.

In der Primetime hatte dann aber zunächst das ZDF die Nase vorn: Dort punktete die Wiederholung des Krimis "Ostfriesenfluch" mit 3,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einen Marktanteil von 21,8 Prozent nach sich zogen. Nur knapp dahinter rangierte jedoch "Gefragt - gejagt", das es im Ersten zum Abschluss der Jubiläumswoche auf 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Stolze 21,3 Prozent betrug der Marktanteil der Quizshow beim Gesamtpublikum. Beim jungen Publikum ließ "Gefragt - gejagt" sogar die gesamte Konkurrenz hinter sich: 350.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren reichten diesmal bereits, um den Marktanteil hier auf starke 17,1 Prozent zu treiben.

Noch ein paar mehr junge Menschen lockten ab 23:30 Uhr übrigens die "Tagesthemen" vor den Fernseher. Deren Marktanteil zog - wohl auch getrieben durch die Berichterstattung über den Anschlag auf den Berliner CSD - auf 20,5 Prozent an. Insgesamt sorgten 2,93 Millionen Menschen zu später Stunde gar für 28,1 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;