In den zurückliegenden Tagen hat die Deutsche Telekom für ihre WM-Übertragungen bei MagentaTV schon allerlei Lob einheimsen können. Vor allem die Berichterstattung mit Johannes B. Kerner und den Experten Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels kam in der Betrachtung vieler Kritikerinnen und Kritiker gut weg - und das einhellige Bild unter den Beobachtern ist auch: MagentaTV muss den Vergleich mit ARD und ZDF nicht scheuen - und kann die Öffentlich-Rechtlichen nicht selten sogar abhängen, wenn es um die Qualität der Berichterstattung geht.

Nun hat MagentaTV auch erstmals einen kleinen Einblick in die Nutzungszahlen der vergangenen Tage gegeben. So gibt die Plattform an, dass an den ersten sieben Turniertagen mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Gruppenspiele der WM auf den drei MagentaTV-Kanälen verfolgt hätten. Dabei ist die Definition besonders wichtig, bei dieser Zahl handelt es sich nämlich nicht um 36 Millionen unterschiedliche Personen, stattdessen ist es die Summe der Menschen bei den bisherigen Spielen.

MagentaTV nennt an diesem Donnerstag aber auch einige genauere Zahlen für ausgewählte Spiele. Die exklusiv bei MagentaTV übertragene Partie zwischen Frankreich und Senegal stellte demnach mit 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine neue Bestmarke auf. Das Exklusivspiel Niederlande vs. Japan (4 Millionen) sowie das erste Gruppenspiel von Deutschland gegen Curacau (3,3 Millionen) waren ebenfalls sehr gefragt. Auch diese Zahlen sind nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie vom klassischen Fernsehen kennt, zu vergleichen. Gezählt werden alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die mindestens eine Minute zugeschaut haben.

Nach Telekom-Angaben handelt es sich bei den Zahlen auch tatsächlich um Zuschauerinnen und Zuschauer - und nicht um Haushalte. Das Unternehmen legt also einen gewissen Co-Viewing-Faktor zugrunde, auf Basis dessen man die gemessenen Haushalte in Publikum umrechnet.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom sagt: "Das war unterm Strich die beste Woche, die wir bei MagentaTV jemals hatten. Die WM übertrifft unsere Erwartungen in jeglicher Hinsicht. Wir haben im Vergleich zur EURO in Deutschland mehr als doppelt so viele Absätze erzielt und in der Spitze mehr als 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit unseren exklusiven Gruppenspielen erreicht. Das ist wirklich außergewöhnlich. Besonders freut mich der Zuspruch für unsere ausführliche Berichterstattung mit unserem herausragenden On-Air-Team vor Ort und im WM-Studio. Außerdem für unseren Breakfast-Club, mit dem wir definitiv einen Nerv getroffen haben. Jetzt ist die Vorfreude auf die kommenden WM-Wochen umso größer und wir sind überzeugt, dass noch einige Highlights vor uns liegen. Wir bleiben dran."