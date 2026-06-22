Das ZDF veröffentlicht die sechsteilige belgisch-deutsche Krimiserie „This is not a Murder Mystery“ am 31. Juli komplett im ZDF-Streaming-Portal. Die lineare Ausstrahlung erfolgt dann ab dem 5. August bei ZDFneo, immer mittwochs ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen. In der Serie fallen Künstlerinnen und Künstler einem Killer zum Opfer, der deren eigene surreale Kunstwerke als Vorlage für seine Morde benutzt.

Die Serie spielt im Jahr 1936 auf einem Landsitz in West Dean in England, wo eine Gruppe von Surrealisten ihre Werke präsentieren soll. Doch schon in der ersten Nacht kommt es zu einem Mordfall: Die Performance-Künstlerin Sheila Legge liegt tot in ihrem Bett. Neben Scotland Yard nimmt vor allem der Künstler René Magritte, gespielt von Pierre Gervais, seine eigenen Ermittlungen auf.

„This is not a Murder Mystery“ entstand im Rahmen von New8: Zu dieser Allianz für Serienproduktionen haben sich 2023 acht öffentlich-rechtliche Anstalten aus Europa, darunter aus Deutschland das ZDF, zusammengefunden, um mit gemeinsamer Strategie und Produktion besser gegen internationale Streamingdienste zu bestehen.