Die ARD-Serie "Schwarzes Gold" erhält eine zweite Staffel, das hat NDR-Programmdirektor Frank Beckmann jetzt angekündigt. "Die Geschichte ist noch nicht auserzählt – eine zweite Staffel ‘Schwarzes Gold’ ist bereits in der Entwicklung", so Beckmann. "Schwarzes Gold" erzählt die Geschichte des Erdöl-Booms in der Lüneburger Heide und wurde vor allem für die Mediathek produziert - und dort waren die sechs Folgen ganz offenbar auch ein großer Erfolg. Genaue Informationen zu Inhalt, Besetzung und Produktionsstart der zweiten Staffel will der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Der Erfolg zeigte sich kurz nach der Veröffentlichung bereits in den offiziellen Streaming-Zahlen der AGF (DWDL.de berichtete). Nach NDR-Angaben erzielten die sechs Folgen in der Mediathek seit Veröffentlichung 9 Millionen Abrufe, wobei hier unklar ist, wie viele Menschen tatsächlich die sechs Folgen von Anfang bis Ende gesehen haben. Die Wiedergaberate lag laut NDR jedoch bei 60 Prozent.

"Der Erfolg von ‘Schwarzes Gold’ hat unsere Erwartungen übertroffen. Die enorme Begeisterung des Publikums, die starke Nutzung in der ARD Mediathek sowie die hervorragenden Reaktionen von Presse und Social Media zeigen, dass die Serie einen besonderen Platz in der deutschen Fernsehlandschaft eingenommen hat. Wir freuen uns sehr darauf, diese Geschichte mit einer zweiten Staffel weiter zu entwickeln", so die Produzenten Matthias Greving und Kirsten Lukaczik. Die erste Staffel war eine Produktion der Kinescope Film in Koproduktion mit FilmNation Entertainment, Hero Squared (Ungarn) und 4Film im Weltvertrieb von The Fifth Season.

"Schwarzes Gold" ist gerade erst mit dem Opus Klassik, dem Preis für klassische Musik, in der Kategorie "Filmmusik/Score des Jahres" ausgezeichnet worden. Die Ehrung würdigt die musikalische Arbeit von Oscar-Preisträger Hans Zimmer und Aleksey Igudesman, die mit ihren Kompositionen maßgeblich zum Charakter der Serie beigetragen haben. Frank Beckmann: "Der ‚Opus Klassik' für den Besten Filmscore von ‚Schwarzes Gold' macht uns sehr stolz. Wie Hans Zimmer und Aleksey Igudesman diese spannende Geschichte noch eindringlicher gemacht haben, hat mich von der ersten Minute an gepackt. Dieses Team für unser Projekt zu gewinnen, lag mir persönlich am Herzen – dass daraus nun diese Auszeichnung geworden ist, ist eine wunderbare Bestätigung. Gute Filmmusik transportiert Emotionen eben auf eine ganz besondere Weise."