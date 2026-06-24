"36 Grad und es wird noch heißer." Der Song von 2raumwohnung ist gerade wieder in aller Munde und beschreibt die Lage in Köln am Mittwochnachmittag und die Aussichten für die kommenden Tage erschreckend exakt. Und nicht nur Deutschland ist von extremer Hitze betroffen, in Frankreich etwa wurde die 40-Grad-Marke schon vielfach überschritten. So heiß war es so langanhaltend so früh im Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie.

Anlässlich dessen hat ProSieben für heute ein "Newstime Spezial" angekündigt, das direkt an die normale Ausgabe der ProSieben-Nachrichten, also ab etwa 18:10 Uhr gezeigt wird. Dadurch entfällt eine der beiden "Simpsons"-Folgen. Moderiert wird die Sendung von Delia Träger. Geklärt werden soll, welche Regionen besonders betroffen sind, wie man die heißen Tage am besten übersteht und welche Regeln am Arbeitsplatz gelten. Dazu gibt's Gespräche mit der Wasserwacht und einem Waldbrandschutzbeauftragten. Klimaexperte und Meteorologe Alexander König ordnet die Lage ein und gibt einen Ausblick auf die Wetterentwicklung der nächsten Tage sowie die längerfristigen klimatischen Veränderungen.

Auch RTL hat bereits eine Sondersendung in Aussicht gestellt, die am Donnerstag um 20:15 Uhr laufen soll - dementsprechend verschiebt sich der "Bachelors"-Start also um etwa 15 Minuten nach hinten. Moderiert wird das "RTL Aktuell Spezial: Gefährlich heiß! So kämpft Deutschland mit den Rekord-Temperaturen" von Christopher Wittich. Gezeigt werden solle, wie die Menschen in der Republik und in anderen europäischen Ländern mit dem zu heißen Juni umgehen, heißt es in der Ankündigung.