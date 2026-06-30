Bei der Telegraph Media Group kommt es nach dem am Morgen gemeldeten Vollzug der Übernahme durch Axel Springer zu einem Führungswechsel: Springer schickt mit Carolin Hulshoff Pol eine seiner erfahrensten Medienmanagerzinnen auf die Insel. Sie war bei Springer schon CEO der "Welt"-Gruppe, seit November 2024 leitete sie als CEO die "Bild". In ihrer neuen Funktion soll sie gemeinsam mit Chefredakteur Chris Evans und dem restlichen Führungsteam der Telegraph Media Group das Unternehmen, das in den letzten Jahren durch mehrere gescheiterte Verkaufsprozesse in einer Pase der Unsicherheit feststeckte, wieder auf Wachstumskurs bringen.

Sie löst an der Spitze der Telegraph Media Group Anna Jones ab, die das Unternehmen in den vergangenen dreieinhalb Jahren geführt hatte. Über den Sommer soll sie noch einen reibungslosen Übergang an Hulshoff Pol sicherstellen, bevor sie als Vertreterin von Axel Springer in den Aufsichtsrat von Awin, dem globalen Affiliate-Marketing-Netzwerk, wechselt. Und es gibt noch einen Wechsel: Patrick Wehrmann wird neuer Finanzchef beim Telegraph und löst dort Catherine Southgate ab, die den Posten interimistisch innehatte. Wehrmann ist seit mehr als 25 Jahren für Springer tätig.

Carolin Hulshoff Pol bezeichnete den "Telegraph" als "eine der großartigsten Nachrichtenmarken der Welt – mit einer außergewöhnlichen journalistischen Tradition und einem tiefen Verständnis dafür, was Leserinnen und Leser bewegt." Zu einem so wichtigen Zeitpunkt dazuzustoßen, sei ein "Privileg". Springer-Chef Mathias Döpfner sagt: "Ich freue mich sehr, dass Carolin Hulshoff Pol, eine unserer erfahrensten Führungspersönlichkeiten, nun als CEO die Führung der Telegraph Media Group übernimmt. Anna danke ich herzlich für ihre außergewöhnliche Arbeit während des Verkaufsprozesses. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, den erfolgreichen Verkauf der Telegraph Media Group zu ermöglichen. Gemeinsam mit dem Management und der Redaktion hat sie dafür gesorgt, dass sich der Titel besser entwickelt hat als viele Wettbewerber. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit Anna in ihrer neuen Funktion als Vertreterin von Axel Springer im Aufsichtsrat von Awin fortzusetzen."

Anna Jones kommentiert: "Der Verkaufsprozess der Telegraph Media Group war lang und komplex. Umso beeindruckender waren die Innovationskraft, die Zusammenarbeit und der enorme Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen drei Jahren. Es macht mich stolz, CEO dieses Unternehmens gewesen zu sein. Mein Ziel in den vergangenen drei Jahren war es, die Telegraph Media Group in die richtigen Hände zu übergeben – und mit Axel Springer als neuem Eigentümer ist das bestmögliche Ergebnis für dieses Unternehmen erreicht. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Mathias und dem Team von Axel Springer den Führungswechsel zu begleiten und Axel Springer künftig im Aufsichtsrat von Awin zu vertreten."