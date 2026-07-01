Gudrun Engel übernimmt in diesem Jahr erstmals die Moderation der Verleihung des Bremer Fernseh- und Digitalpreises. Das hat die ARD jetzt bekanntgegeben. Engel, aktuell ARD-Korrespondentin in Washington, übernimmt die Aufgabe von Frank Plasberg, dessen Abschied vom Bremer Fernseh- und Digitalpreis bereits vor wenigen Wochen bekanntgeworden war (DWDL.de berichtete).

Der langjährige ARD-Polittalker galt seit der Neuauflage des Bremer Fernsehpreises im Jahr 2008 als zentraler Kopf des ARD-Wettbewerbs für Regionaljournalismus. Seither führte er nicht nur durch die Verleihung, sondern war auch Vorsitzender der Jury. Diese Aufgabe übernimmt nun Hans Helmich, der für das Programm-Management bei der Deutschen Welle verantwortlich ist.

Auch Gudrun Engel rückt - zusätzlich zu ihrer Aufgabe als Moderatorin - in die Jury auf. Engel ist zwar inzwischen vor allem als US-Korrepondentin präsent, begann ihre journalistische Laufbahn allerdings in der regionale Berichterstattung - mit Stationen bei der Zeitung, im Hörfunk und im Fernsehen.

Derweil sind ab sofort wieder öffentlich-rechtliche Sender, aber auch private deutsche sowie deutschsprachige ausländische Sender oder Anbieter dazu aufgerufen, ihre Filme und Projekte für den Bremer Fernseh- und Digitalpreis einzureichen. Gesucht werden Beiträge in sechs Kategorien, darunter "Bestes aktuelles Video", "Beste Leistung vor der Kamera" und "Beste investigative Leistung". Dazu kommt der Publikumspreis "Nah dran".

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Freitag, den 13. November, in Bremen gekürt. Am Nachmittag vor der Gala soll zudem wieder ein Werkstattgespräch in Zusammenarbeit mit der ARD-ZDF-Medienakademie stattfinden.