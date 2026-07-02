Seit Jahresbeginn ist Thorsten Braun neuer Geschäftsführer von RTLzwei. Seither hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sein Haus fit zu machen für die Zukunft - eine Aufgabe, die einem Spagat gleich. Denn während jung positionierte Formate vor allem bei RTL+ überaus erfolgreich sind, will man mit dem linearen Programm fortan eine ältere Zielgruppe ansprechen, nicht zuletzt mit Spielfilmen, die jüngst auf einem zusätzlichen Sendeplatz ausgestrahlt wurden.

© RTLzwei/Kathrin Kraus Thorsten Braun

Geplant ist etwa ein Spin-Off von "Berlin - Tag & Nacht", mit dem man auf dem Trend-Markt der Vertical Dramas einsteigen will. Der Starttermin hierfür steht noch nicht fest. Im Reality-Bereich wiederum plant RTLzwei schon für den Oktober ein achtteiliges "Halloween-Special" der "Couple Challenge" und mit "Maison Tabou" soll ebenfalls noch im Herbst eine neue Datingshow an den Start gehen - produziert von UFA Show & Factual. Darin sollen die Singles über zehn Folgen hinweg ihre gewohnte Identität ablegen und "eine mutigere, erotischere Version ihrer selbst" schaffen. Am "Morgen danach" folgt schließlich die Begegnung mit den "realen Ichs", die zeigen soll, ob aus körperlicher Anziehung mehr werden kann. Darüber hinaus soll es im Herbst mit "Love Island VIP" und "Der Promihof" weitergehen.

Im Bereich der Dokus und Reportagen ist derweil für 2027 ein Special der Sozialreportage "Hartes Deutschland" geplant, das den Blick auf die Angehörigen von Obdachlosen und Suchtkranken legt. Die Produktion übernimmt Spiegel TV. Ebenfalls für 2027 plant RTLzwei die Ausstrahlung einer Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Auf Wiedersehen Leben", in der es um unheilbar kranke oder unter chronischen Schmerzen leidende Menschen geht, die vor der Frage stehen, ob sie weiterleben wollen. "In sensibler Weise", verspricht der Sender, soll die von Readhead produzierte Dokumentation den Diskurs über Selbstbestimmung und Moral öffnen.

Thematisch leichter dürfte es bei "Ackern auf der Alp - Kühe, Käse, Knochenjob" zugehen. In der Dokureihe stehen sieben Deutsche im Mittelpunkt, die einen ganzen Sommer auf einer Alp in der Schweiz arbeiten. Sechs Folgen, produziert von Mediafish, sollen 2027 gesendet werden. Vincent Productions wiederum steuert im kommenden Jahr eine neue Doku-Reihe über die Wilhelma, den Stuttgarter Zoo, bei. Der Arbeitstitel: "Wildes Leben - Im Zoo ist die Hölle los". In "Die Imbisshelden - voll lecker!" wiederum geht es sechs Imbissbetreiber und deren "persönliche Geschichten mit Herz und Humor". Mit "Mensch Polizist - Die Nachwuchscops" erhält zudem die Polizei-Dokureihe ein von Dokfilm produziertes Spin-Off, das sechs Nachwuchskräfte bei der Arbeit begleitet

Weiter geht's bei RTLzwei außerdem mit der Comedyshow "Nightwash", die nach der erfolgreichen Jubiläumsshow erneut unter freiem Himmel stattfindet. Schauplatz von "Nightwas Live Open Air" ist der Schlossplatz in Münster, auf dem unter anderem Osan Yaran, Kristina Bogansky und Markus Krebs auftreten. Moderiert wird das von Brainpool produzierte Special von Simon Stäblein.