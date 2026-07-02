Erst vor rund vier Wochen ist die letzte Folge der ersten Staffel der US-Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" in Sat.1 zu sehen gewesen. Nun hat der Sender bereits die Fortsetzung angekündigt: Die neuen Episoden sind ab dem 21. Juli immer dienstags auf dem angestammten Sendeplatz ab 20:15 Uhr zu sehen, wobei Sat.1 die Serie auch in der zweiten Staffel mit Doppelfolgen programmiert.

Die zweite Staffel ist gleichzeitig auch die letzte der US-Serie: NBC hatte sich vor wenigen Wochen dazu entschieden, keine Fortsetzung mehr zu beauftragen. In der Serie geht es um das Geheimgefängnis "The Pit", dessen Existenz eigentlich gar nicht bekannt sein sollte. Eine Explosion hat in Staffel eins dafür gesorgt, dass zahlreiche Gefangene fliehen konnten. Die entlassene FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson, gespielt von Melissa Roxburgh, und ihr Team sollen bei der Suche nach den entflohenen Verbrechern helfen und und das Geheimnis um "The Pit" lüften.

Die erste Staffel von "Hunting Party" startete im April noch mit soliden bis guten Quoten in Sat.1. Fast 900.000 Menschen sahen damals zu, die Marktanteile der beiden Folgen lagen in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 6,3 und 7,0 Prozent. Diese Werte konnte die Serie in den Wochen danach aber nie mehr erreichen, im Schnitt erzielten die zehn ausgestrahlten Folgen zwar eine durchschnittliche Reichweite in Höhe von 790.000, der Marktanteil lag aber nur bei 4,8 Prozent.

Wie so viele andere US-Serien hatte "Hunting Party" also vor allem beim jungen Publikum Probleme, mit Krimis wie "Navy CIS" geht es da seit einiger Zeit ähnlich. Die zweite und finale "Hunting Party"-Staffel umfasst 13 Episoden.