Die Kernbotschaft, die Visoon beim diesjährigen Screenforce-Screening vermitteln wollte, stand unter der Überschrift: "Es ist nicht alles schwarz-weiß - Sieh's doch mal bunter". Mediennutzung finde heute nicht in Gegensätzen statt: TV, Streaming, Social Media und digitale Angebote würden vielmehr parallel genutzt, auch Werbekunden müssten daher eine intelligente Kombination wählen.

Aber Visoon wäre nicht Visoon, wenn es dazu nicht einen denkwürdigen Musik-Act der beiden Geschäftsführer Kai Ladwig und Franjo Martinovic höchstpersönlich geben würden. Und sie enttäuschten auch diesmal nicht: Als Thomas Anders und Dieter Bohlen gaben den alten Modern-Talking-Hit "Brother Louie" mit neuem Text zum Besten.

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Darin hieß es:

"Es kann nicht so weiter gehen,

denn wir müssen jetzt verstehen,

dass die Branche darunter leidet,

so leidet.

Trends sind gut und auch so wichtig,

doch heißt es nicht, dass man flüchtet.

Nein man kann das eine machen

Ohne das Andere zu lassen

Es ist nicht so schwarz-weiß sieh's mal alles etwas bunter

Wir sind alles nur Menschen und gucken was wir wollen

Ob TV oder Streaming komm endlich einmal runter

Alles läuft parallel und wir schöpfen aus dem Vollen

Seht doch alles etwas bunter

kommt doch alle etwas runter

der selbe User machts nicht diffuser

Sehen wir alles etwas bunter

geht die Message nicht mehr unter

Nicht so einseitig, alles gleichzeitig."

Welt macht gemeinsame Sache mit "Rolling Stone"

Frank Hoffmann präsentierte im Anschluss gewohnt stimmungsvoll seinen Nachrichtensender Welt. Werbekunden, die Bedenken bei Nachrichtenumfeldern haben, hielt er zum Einen entgegen, dass man ja nicht nur negative Nachrichten-Verbreite - und dass man Save Spaces geschaffen habe, also Werbeumfelder außerhalb klassischer News. Dazu gehört das Thema Luxus, das ab Herbst stärker in Szene gesetzt werden soll. Und dazu gehört auch das "Musikergrillen", das Welt gemeinsam mit "Rolling Stone Deutschland" umsetzt. Dazu werden Musikerinnen und Musiker aufs Dach des Axel-Springer-Hauses geladen, wo der Grill angeschürt wird. In der Vergangenheit gab's dort schon das "Politiker-Grillen", nun geht man also nochmal in eine andere Richtung.

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Bei Paramount stehen die beiden Streaming-Dienste Paramount+ und Pluto TV im Mittelpunkt, die beide auf die gleiche technische Plattform umziehen, wodurch sich für Nutzerinnen und Nutzer und Werbende gleichermaßen vieles verbessern soll. Die Highlights kommen hier natürlich nicht aus Deutschland, zu sehen sind beispielsweise "The Madison", "Dutton Ranch" und "Marshals: A Yellowstone Story" oder neue Staffeln von "Lioness" und "Tulsa King". Zu den deutschen Eigenproduktionen gehört die Reality "Germany Shore". Das größte Projekt für Paramount+ steht aber erst noch bevor: Ab Sommer 2027 hält man die Champions-League-Rechte. Für das deutsche Paramount-Team ist das völliges Neuland - doch weltweit sei kein anderes Unternehmen so erfahren in der Inszenierung großer Sport-Events, gab man sich selbstbewusst.