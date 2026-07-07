Wenn die 2. Fußball-Bundesliga Anfang August in die neue Saison startet, wird auch wieder RTL mit am Start sein. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird man sowohl die Partie zwischen Wolfsburg und Kaiserslautern am ersten Spieltag (8. August) sowie die Begegnung zwischen Kaiserslautern und dem Karlsruher SC eine Woche später (15. August) übertragen. Anstoß ist in beiden Fällen am Samstag um 20:30 Uhr.

RTL Deutschland hatte die Übertragungsrechte des Zweitliga-Topspiels im vergangenen Jahr von Sport1 übernommen. Highlight-Begegnungen liefen schon 2025 bei RTL, ein großer Teil der Spiele war jedoch bei Nitro zu sehen. So wird es auch in der kommenden Saison sein, wobei RTL jetzt die ersten zwei Spieltage übernimmt. Das Südwest-Derby zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe will man als Leuchtturmspiel mit "besonderem Produktionsaufwand" übertragen, heißt es aus Köln.

In beiden Fällen ist der Vorlauf übrigens recht kurz, RTL beginnt mit der Vorberichterstattung nach "GZSZ", also um 20:15 Uhr. Wie gehabt sind alle 306 Spiele der kommenden Zweitliga-Saison im Pay-TV live bei Sky zu sehen. Und hier wird es nun spannend: Seit wenigen Wochen gehört Sky nämlich zu RTL Deutschland.

Die neue Unternehmenszugehörigkeit von Sky Deutschland wirft unweigerlich die Frage auf, wie RTL und Sky die Übertragungen aus der 2. Fußball-Bundesliga künftig angehen werden - speziell am Samstagabend. Auch diese Spiele sind ja nicht nur im Free-TV bei RTL oder Nitro zu sehen, sondern eben auch bei Sky. Gut möglich also, dass man hier in Zukunft auf die eine oder andere Art und Weise zusammenarbeiten wird, um Synergien zu heben. Details zu möglichen Kooperationen bzw. Unterschieden in den Übertragungen (Rahmenberichterstattung, Kommentare, Experten) hat RTL bislang noch nicht bekannt gegeben.