Am 15. September wäre die legendäre britische Krimi-Autorin Agatha Christie 136 Jahre alte geworden. Nun kann sie Geburtstagsgeschenke nicht mehr persönlich entgegen nehmen, AXN White macht ihr trotzdem eines und zeigt an diesem Abend alle vier Folgen der hochkarätig besetzten Neuverfilmung ihres Romans "Towards Zero" unter dem deutschen Titel "Kurz vor Mitternacht". Alle vier Folgen sind ab 20:15 Uhr linear bei AXN White zu sehen und stehen in den AXN White-Mediatheken auch zum Abruf bereit.

"Kurz vor Mitternacht" handelt von einem Tennisstar und seiner frisch angetrauten Frau, die ihre Flitterwochen mit einer explosiven Mischung aus Gästen – darunter auch seine Ex-Frau – teilen müssen, die sich alle auf dem Familienanwesen an der Küste versammeln, wo ein verzweifelter Kommissar mit seiner eigenen Hoffnungslosigkeit kämpft. In den Hauptrollen sind Oscar-Preisträgerin Anjelica Huston und Emmy-Preisträger Matthew Rhys zu sehen - der in diesem Jahr sogar gleich doppelt für weitere Emmys nominiert ist. In weiteren Rollen sind u.a. Clarke Peters, Jack Farthing und Mimi Keene zu sehen.

Außerdem hat AXN White die Fortsetzung der britischen Krimiserie "Professor T." mit der fünften Staffel angekündigt. Die neuen Folgen laufen ab dem 24. September immer donnerstags um 20:15 Uhr und stehen natürlich ebenfalls zum Abruf bereit. Im Vorfeld werden die ersten vier Staffeln vom 17. bis 20.September jeden Abend ab 20:15 Uhr in einer Marathon-Programmierung gezeigt. In der 5. Staffel ziehen sich der Professor und seine ehemalige Therapeutin Helena in ein Hotel mit Spa zurück, um die zwischen ihnen entfachte Leidenschaft zu erkunden. Obwohl er versprochen hatte, seine Verpflichtungen an der Universität und die Polizeiarbeit hinter sich zu lassen, wird deutlich, dass der Professor an körperliche und emotionale Intimität weder gewöhnt ist noch sich dabei wohlfühlt. Als dann ein vermeintlicher Unfalltod im Hotel passiert, kann er nicht anders, als seinen Instinkten als Kriminalist zu folgen.

Bei AXN Black startet wiederum schon am 2. September die Ausstrahlung der 13. Staffel von "Chicago P.D." Die 21 Episoden laufen dann immer mittwochs um 20:15 Uhr und stehen dann ebenfalls zum Streamen in den Mediatheken zur Verfügung. Dort gibt's auch alle Episoden der vorausgegangenen zwölf Staffeln. Die Sender AXN Black und AXN White sind unter anderem via Vodafone, Magenta TV und als Prime Video Channel abonnierbar und sind seit kurzem auch wieder Teil des Sky-Portfolios.