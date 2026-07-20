Die Flut an Reality-Formaten reist weiterhin nicht ab, am 3. August startet ProSiebenSat.1 nun "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" und spricht dabei vom "wohl härtesten Ladys-Only-Dschungelcamp". Die zehn Teilnehmerinnen kämpfen dabei "zwischen Schlamm, Entbehrung und harten Challenges" um ein Preisgeld von theoretisch bis zu 100.000 Euro.

Haken an der Sache: Diese Summe muss erst erspielt werden - und gleichzeitig lauern immer wieder Verlockungen wie Beautytreatments, Glitzer-Schaumbäder oder sonstige luxuriöse Extras. Immer wenn sich eine Kandidatin etwas Derartiges gönnt, kostet das einen bestimmten Betrag, der von der Gewinnsumme abgezogen wird - hier erinnert das Konzept an "Villa der Versuchung", das passenderweise am gleichen Abend in die zweite Staffel startet und direkt davor läuft. Um 20:15 Uhr zeigt Sat.1 also "Villa der Versuchung", um 22:15 Uhr schließt sich "Dschungel Divas" an.

Nun hat der Sender auch die Besetzung für sein Dschungel-Format bekannt gegeben, das zahlreiche Damen mit großer Reality-Erfahrung vereint. Mit dabei ist Erotik-Model Micaela Schäfer, DJane Giulia Siegel, die für ihre zahlreichen Tätowierungen bekannte Kate Merlan, die einst durch ein vermeintliches Techtelmechtel in einem Teppichladen bekannt gewordene Janina Youssefian und die von Joyn als "Reality-Rampensau" klassifizierte Jessica Delion.

Dazu kommen die ehemalige "taff Teenie-WG"-Bewohnerin Pinar Sevim, die einst durch ihre Teilnahme bei "Big Brother" bekannt gewordene Ingrid Pavic, die vor allem durch "Are You The One?" bekannt gewordene Christin Okpara, Social-Media-Star Bellydah sowie die ehemalige "Love Island"-Gewinnerin Jennifer Iglesias. Produziert wird "Dschungel Divas" von Redseven Entertainment.