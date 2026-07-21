Stefan Hoff wird überraschend sein Amt als Vorsitzender des Verbands der Technischen Betriebe für Film & Fernsehen (VTFF) niederlegen. Nach insgesamt 16 Jahren im Verband, davon zwölf Jahre an dessen Spitze, wird er zum 31. Juli ausscheiden, wie der VTFF am Dienstag mitteilte.

"Die Arbeit im VTFF war für mich immer mit dem Anspruch verbunden, die Interessen unseres Verbandes klar, verlässlich und mit operativer Nähe zu vertreten. Mit meinem Wechsel in eine beratende Rolle betrachte ich die Themen unserer Branche nun aus einer anderen Perspektive - und dabei wurde mir bewusst, dass eine unmittelbare Einbindung in die täglichen operativen Themen unserer Branche Voraussetzung sein sollte, um das Amt des Vorsitzenden bestmöglich ausüben zu können", begründete Hoff seinen Schritt. Hoff war zuletzt Geschäftsführer des Studiobetreibers MMC, ging dort aber jüngst von Bord. Zuvor war er lange Chef des lokalen Konkurrenten EMG Germany.

© VTFF Andrea Brüggemann

"Stefan Hoff hat den VTFF über viele Jahre mit Weitsicht, Verlässlichkeit und großem Einsatz geprägt", erklärte der Vorstand. "Für seinen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Verbandes danken wir ihm herzlich. Wir respektieren seine Entscheidung zum Rückzug und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg." Den eingeschlagenen Weg wolle man "konsequent weiterverfolgen, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen".