© JoynDie App des ProSiebenSat.1-Streamers Joyn ist neuerdings auch auf der TV-Plattform von 1&1 verfügbar. Im Zuge einer jetzt bekanntgegebenen Kooperation lassen sich die Inhalte von Joyn+ damit ab sofort auch über die 1&1-TV-Oberfläche suchen und starten. Mit der Integration ergänzt 1&1 eigenen Angaben zufolge sein Angebot nach RTL+ und das ZDF-Streamingportal um eine weitere tief integrierte Streaming-Plattform.
Die Registrierung beziehungsweise Anmeldung in der Joyn-App ist einmalig erforderlich, um auf das integrierte Angebot bei 1&1 TV zugreifen zu können. Anschließend bleiben Nutzerinnen und Nutzer bei weiteren Aufrufen im eingeloggten Zustand und gelangen via 1&1 TV direkt zum ausgewählten Inhalt.