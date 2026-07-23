Bei Sky sind "Diese Ochsenknechts" seit mittlerweile fünf Staffeln zu sehen und gehören damit zu den wichtigsten Eigenproduktionen des Senders. Nun will RTL seit der Übernahme des Pay-TV-Angebots die Produktionen der beiden Häuser bekanntlich auch gegenseitig verwerten und holte die Ochsenknechts daher auch ins Free-TV, wo sie seit Anfang Juli am Sonntagabend auf dem durchaus prominenten Sendeplatz um 19:10 Uhr zu sehen waren.

Die ersten drei Folgen stießen dort allerdings nur auf sehr überschaubares Interesse - und das auch noch bei abnehmender Tendenz. Die erste Folge sahen sich noch 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, am vergangenen Sonntag waren nur noch 410.000 übrig. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging von anfänglich ohnehin schon sehr schwachen 5,2 auf zuletzt 3,0 Prozent zurück, in der erweiterten Zielgruppe sah es am Sonntag mit 3,4 Prozent Marktanteil nicht viel besser aus.

Angesichts dessen hat RTL nun auch schon wieder genug von den "Ochsenknechts" und nimmt die Wiederholungen der fünften Staffel mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Stattdessen setzt man am Sonntag-Vorabend in den kommenden Wochen lieber auf Wiederholungen der "Versicherungsdetektive". Zu sehen sein werden hier Folgen aus dem Jahr 2020.

Eine Free-TV-Auswertung der "Ochsenknechts" ist derzeit auch auf einem anderen Sendeplatz nicht mehr angekündigt, alle fünf Folgen stehen inzwischen aber nicht nur bei Sky und Wow, sondern auch bei RTL+ zum Abruf bereit. Ohnehin haben RTL und Sky in den letzten Wochen viele Produktionen gegenseitig in den Streaming-Angeboten verfügbar gemacht und das für die nächsten Wochen angekündigt, insbesondere im seriellen Bereich. Den nächsten Versuch, mit Sky-Ware auch im Free-TV zu punkten, steht unterdessen schon heute an: Nitro zeigt die mehrfach ausgezeichnete Serie "Der Pass".