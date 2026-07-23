Es gab eine Zeit, da hatte RTLzwei den Bereich der Studioshows und Comedy als Wachstumsfeld ausgemacht. Davon war zuletzt nichts mehr zu hören, der Fokus liegt längst wieder vor allem auf Reality- und Dokuformaten, gespickt mit einer steigenden Anzahl an Spielfilmen. Doch nun hat RTLzwei angekündigt, den Donnerstagabend ab dem 13. August zum Comedy-Abend zu erklären. In diesem Zuge kommen nun die noch ungesendeten Folgen der Show "Dinge gibt's!" mit Panagiota Petridou doch noch zur Ausstrahlung.

RTLzwei hatte die Ausstrahlung der zweiten Staffel im Herbst vergangenen Jahres nach nur zwei Folgen abgebrochen, nachdem der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf 1,6 Prozent gesunken war. Schon die ersten beiden Folgen, die 2024 noch von Oliver Pocher moderiert worden waren, konnten nur teilweise überzeugen: Eine Folge lag zwar bei 4,0 Prozent, die erste allerdings bei nur 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nachdem RTLzwei "Dinge gibt's!" zuletzt am Montagabend gezeigt hatte, unternimmt man ein knappes Jahr später nun also einen neuen Versuch am Donnerstagabend. Zu sehen gibt es die Show um 21:15 Uhr. In den neuen Folgen treten unter anderem Virginia und Andrew Weiß, Senna Gammour und Ross Antony sowie Anna-Carina Woitschack und Özcan Cosar gegeneinander an. Außerdem stellen sich Isi Glück und Johann Lafer, Alessia Herren und Gülcan Kamps sowie Marcel Maurice Neue und Alexander Freund von "Berlin - Tag & Nacht" den Rätseln. Auch Flying Uwe, Joey Kelly, Daniela Büchner, Jada Karabas, Liza Waschke, Lutz Schweigel, Maxi Gstettenbauer und Paul Janke kämpfen um den Sieg. Dabei geht es unter anderem um Fragen wie: Wie teuer ist eine Kugel der teuersten Eiscreme der Welt? Oder kostet ein gebrauchtes Kaugummi von Britney Spears tatsächlich mehr als ein ägyptischer Adelstitel?

Zum Start in den Abend setzt RTLzwei auf "Genial daneben", das allerdings nur in Wiederholungen im Programm sein wird. Auch nach "Dinge gibt's!" geht's mit alter Comedy-Ware weiter: RTLzwei bedient sich dafür aus dem RTL-Archiv und zeigt die Bühnenprogramme "Der tut nix" von Martin Rütter, "World of Lehrkraft" von Herrn Schröder, die "Milchbrötchenrechnung" von Johann König und Eckart von Hirschhausens Programm "Endlich". Alle waren vor mehreren Jahren bei RTL zu sehen.