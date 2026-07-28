Fast vier Jahre nach der Veröffentlichung der vierten Staffel von "Babylon Berlin" bei Sky steht in diesem Herbst nun endlich die fünfte Staffel der Serie in den Startlöchern, die zugleich das Serienfinale bilden wird. Anders als bei den Vorgängern ist Sky, das sich bekanntlich aus der Fiction-Produktion zurückgezogen hat, diesmal nicht mehr mit an Bord, die ARD kann diesmal also wirklich mit einer echten Premiere aufwarten. Diese hat man für die Mediathek jetzt für den 10. September angekündigt.

An diesem Tag werden direkt alle acht Folgen der finalen Staffel am Stück veröffentlicht. Die lineare Ausstrahlung lässt danach aber auch nicht allzu lange auf sich warten. Hier fällt der Startschuss am 19. September - also einem Samstagabend. Das kommt durchaus etwas überraschend, weil die ARD als Starthilfe bei den bisherigen Staffeln (mit Ausnahme von Staffel 2, die sich direkt an die erste anschloss) stets den "Tatort"-Platz am Sonntagabend für den Auftakt freiräumte. An fehlendem Platz dort kann es kaum gelegen haben, die ARD hat "Tatort" und "Polizeiruf" schließlich eine XXL-Sommerpause verordnet, zum Zeitpunkt des "Babylon Berlin"-Starts ist diese dann allerdings schon beendet.

Das Erste zeigt die ersten vier Folgen von "Babylon Berlin" nun jedenfalls stattdessen am Samstagabend, die vier weiteren Folgen laufen dann knapp eine Woche später am Freitag, 25. September, allerdings erst ab 22:20 Uhr. Wer das Serienfinale linear verfolgen will, muss demnach bis tief in die Nacht wach bleiben. Die ARD setzt hier offensichtlich darauf, dass die meisten Fans der Serie den Weg in die Mediathek finden werden.

Die fünfte Staffel spielt im Februar 1933. Mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler beginnt das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Charlotte Ritter ermittelt in einer Mordserie an ehemaligen Frontsoldaten. Verbindungen und Motive reichen in das Jahr 1918 zurück. Eine brisante Akte ist verschwunden, die Hitlers Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg in ein neues Licht rückt. Politischer Sprengstoff - und die Betroffenen scheinen vor nichts zurückzuschrecken, um die Akte in ihren Besitz zu bringen... auch nicht vor Mord. Als Gereon Rath plötzlich spurlos verschwindet, weiß Charlotte nicht, ob sie ihn je wiedersehen wird.

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Die fünfte Staffel ist frei nach Motiven des Romans "Märzgefallene" von Volker Kutscher erzählt. In den Hauptrollen sind wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. Zum Ensemble gehören außerdem Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Christian Friedel, Udo Samel, Godehard Giese, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jördis Triebel, Martin Wuttke und Trystan Pütter. Neu dabei sind unter anderem Clemens Schick, Ulrich Noethen und Devid Striesow. Für Buch und Regie der finalen Staffel zeichnen erneut Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom Tykwer verantwortlich. Produziert wird "Babylon Berlin" von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, WDR, SWR, HR, Radio Bremen und Beta Film in Zusammenarbeit mit dem RBB.

Rund um das Finale von "Babylon Berlin" bietet die ARD eine ganze Reihe an Begleitmaterial. So gibt's nicht nur "Babylon Berlin. Die Doku" von Christian Jakob in Zusammenarbeit mit Henk Handloegten und die Hörspielserie "Haus Vaterland", obendrein veröffentlicht der SWR auch noch ein Adventure Game unter dem Titel "Eine Nacht im Moka Efti - Eine Babylon Berlin-Story".