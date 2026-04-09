Nachdem die Sonntags-Krimis im Ersten im Sommer 2025 für rund drei Monate eine Pause eingelegt haben, müssen die Fans in diesem Jahr noch länger auf frische Folgen von "Tatort" und "Polizeiruf" warten. So wird der vorerst letzte neue "Tatort" am 3. Mai zu sehen sein, dann ermittelt das Team aus Zürich. Die Rückkehr der Krimis ist erst für den 13. September vorgesehen, dazwischen sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer Wiederholungen.

So hat Das Erste für den 10. Mai eine "Tatort"-Wiederholungen aus Münster angekündigt, eine Woche später ermittelt Wotan Wilke Möhring in dem Film mit dem Titel "Schweigen". Zwischen Juni und Juli steht darüber hinaus noch die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in den USA, Mexiko und Kanada auf dem Programm. Das Erste wird hier ebenfalls viele Spiele übertragen.

Die ARD betont gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass es sich bei der langen Sommerpause in diesem Jahr um eine einmalige Ausnahme handeln würde. Die Rede ist von "planerischen Gründen". Die lange Zeit, die man mit Wiederholungen überbrückt, bedeute "keine generelle Reduzierung der Erstausstrahlungen auf dem beliebten Sonntags-Sendeplatz um 20.15 Uhr", so die ARD in einer Stellungnahme. Zu Ostern hatte Das Erste gerade erst zwei neue "Tatort"-Folgen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgestrahlt, dabei handelte es sich um das Finale des Münchner-Ermittlerduos Batic und Leitmayr, gespielt von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.

Nach ARD-Angaben sind in diesem Jahr 36 Krimi-Erstausstrahlungen am Sonntagabend geplant. Das sind vier weniger als im Durchschnitt der Vorjahre. 2025 waren sogar 42 Krimis zu sehen, das waren mehr als üblich. Diese fehlen nun in diesem Jahr. Zwei weitere Premieren verschiebt die ARD "aus Planungsgründen" auf das kommende Jahr, wo dann entsprechend wieder mehr Filme in Erstausstrahlung laufen dürften.