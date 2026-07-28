Die Streamingplattform Joyn wächst um mehrere Themen-Channels von WBD. Gleich neun solcher Kanäle stehen den Nutzerinnen und Nutzern ab sofort zur Verfügung. Darunter sind mit DMAX Blaulicht, DMAX Motor, DMAX Schatzsucher und DMAX Macher vier Channels unter dem DMAX-Label sowie mit TLC Crime und TLC Mystery zwei TLC-Kanäle. Darüber hinaus ergänzen die Channels Dating ohne Grenzen, Naked Survival und Mein Leben mit 300 kg das Joyn-Angebot.

Während auf den drei letztgenannten Themen-Channels die jeweiligen Formaten samt Spin-Offs zu sehen sind, kuratiert Warner Bros. Discovery auf den anderen Kanälen unterschiedliche Formate. Bei DMAX Blaulicht laufen Formate wie "112: Feuerwehr im Einsatz" oder auch "Helden der Lüfte". Bei DMAX Motor gibt’s "American Chopper" und "Die Ludolfs" zu sehen. Und bei TLC Crime finden die Zuschauerinnen und Zuschauer viele True-Crime-Formate wie zum Beispiel "Tödliche Stille", "Evil - Gesichter des Bösen" und "Abgründe - Unfassbare Verbrechen".

Die neuen Inhalte stehen nach Angaben von Joyn langfristig sowohl im Live-TV-Bereich als auch innerhalb der Sender-Mediatheken von TLC und DMAX on Demand zur Verfügung. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Sowohl das Live-Signal der WBD-Sender als auch ihre On-Demand-Inhalte sind auch künftig auf Joyn zu finden. Die Themen-Channels ergänzen das WBD-Angebot auf der Plattform nun.

WBD arbeitet mit dem Joyn-Deal weiterhin fleißig darin, seine Themen-Channels auf verschiedene Plattformen zu bringen. Erst zuletzt schloss das Unternehmen einen Deal mit Waipu.TV und brachte dadurch fünf Kanäle auf die Plattform (DWDL.de berichtete).