Zum 1. August wird Christoph Eck-Schmidt neuer CEO der "Bild"-Gruppe und folgt dort auf Caroline Hulshoff Pol, die an die Spitze der gerade übernommenen Telegraph Media Group wechselt. Eck-Schmidt ist bislang noch Chief Commercial Officer und Chief Marketing Officer von Springer und zudem CEO von Bonial und Geschäftsführer des Vermarkters Media Impact. Diese Positionen gibt er ab, die Nachfolge hat Springer noch nicht kommuniziert.

In seiner neuen Position obliegt ihm nun die strategische und operative Gesamtverantwortung für "Bild". Dabei soll er sich vor allem auf die Weiterentwicklung und den Ausbau digitaler Produkte und Geschäftsmodelle sowie die weitere Stärkung von "Bild" im Werbemarkt konzentrieren.

"Christoph Eck-Schmidt ist eine herausragende Führungspersönlichkeit, die unternehmerische Stärke, digitale Expertise und ein tiefes Marktverständnis vereint. Mit seiner Vermarktungserfahrung, seinem strategischen Blick und seiner Leidenschaft für starke Medienmarken wird er die Erfolgsgeschichte und die digitale Transformation von 'Bild' weitertreiben", sagt Claudius Senst, Vorstand für Publishing von Axel Springer.

Christoph Eck-Schmidt selbst kommentiert: "'Bild' ist für mich die spannendste Medienmarke Europas und steht seit Jahrzehnten für relevanten, mutigen und nahbaren Journalismus. Gemeinsam mit den hervorragenden Teams möchte ich unsere einzigartige Relevanz und herausragende Stärke im Markt weiter ausbauen – mit wirtschaftlichem Rückenwind, neuen Technologien und der ‚Alles ist möglich‘-Mentalität, die 'Bild' auszeichnet."