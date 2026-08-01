In den Sat.1-Ausgabe von "Newstime" wird es in der kommenden Woche schwerpunktmäßig um soziale Gerechtigkeit gehen. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, ist von Montag bis Freitag eine entsprechende Themenwoche geplant, die sich unterschiedlichen Aspekten dieses Bereich widmen soll.

So geht es zum Auftakt am Montag um das Thema "Stadt versus Land". "Newstime"-Reporterin Elena Brächer geht im Zuge dessen der Forderung des Grundgesetzes nach, wonach die Lebensverhältnisse gleichwertig sein sollen, egal wo man lebt. Ihre Recherche führt sie nach Prüm in Rheinland-Pfalz, wo die wirtschaftlichen Probleme des örtlichen Krankenhauses Dauerthema sind.

Am Dienstag wiederum soll sich die Themenwoche dem Bereich "Jung versus Alt" widmen, ehe es am Mittwoch um "Männer versus Frauen" geht. Einen Tag später steht schließlich das Thema "Reich versus Arm" im Mittelpunkt, bevor sich am Freitag alles um "Ost versus West" drehen soll.

© ProSiebenSAT.1/Amelie Niederbuchner Sven Pietsch