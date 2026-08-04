1,911 Millionen Personen erreichte die ARD in der Woche zwischen dem 20. und 26. Juli mit ihrer Berichterstattung über die Tour de France im Streaming - das reicht für Platz 1 im Streaming-Nettoreichweitenranking der Programmmarken aller von der AGF gemessenen Angebote. Im Verlauf der Tour stieg damit das Interesse damit zu Ende hin nochmal deutlich an, im Vergleich zur Vorwoche wurden fast 350.000 Personen mehr erreicht.

Auch wenn die WM schon vorbei war sorgte zudem die nachlaufende Berichterstattung darüber weiter für hohe Reichweiten. Die ARD erreichte damit noch fast 1,3 Millionen Menschen, das ZDF knapp 800.000. Zur Erinnerung: In die Programmmarken-Reichweite gehen unter anderem auch Video-Inhalte auf den Websites der Sender ein, sofern sie entsprechend getaggt sind. Das erklärt beispielsweise auch, wieso "ran Fußball" hier mit einer Netto-Reichweite von 0,855 Millionen bis auf Platz 8 nach vorne kommt und warum News-Marken generell stets so gut abschneiden.

Einen richtig guten Lauf hat derzeit unterdessen "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten": Die vierte Woche in Folge liegt die RTL-Soap nun schon über der Millionen-Marke, mit 1,091 Millionen im Streaming innerhalb einer Woche erreichten Personen wurde sogar eine neue Bestmarke seit Beginn der Programmmarken-Ausweisung im Jahr 2024 aufgestellt. Damit ist "GZSZ" noch gefragter als die Reality-Formate von RTL+, von denen mit "Prominent getrennt" und "Bad Boyfriends" aber auch zwei wieder bei einer Wochen-Nettoreichweite von über 800.000 liegen.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 30

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Sportschau Tour de France ARD 1,911 Tagesschau ARD 1,733 ZDFheute ZDF 1,731 ntv Nachrichten RTL 1,552 Sportschau Fußball-WM ARD 1,296 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 1,091 Sportschau ARD 0,905 ran Fußball Joyn 0,855 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 0,809 Bad Boyfriends RTL 0,805 Fußball-WM ZDF 0,795 Die Finals ZDF 0,721 Ex on the Beach RTL 0,645 Tatort ARD 0,541 Welt News Axel Springer 0,518 Two and a half Men Amazon 0,469 Die Rosenheim-Cops ZDF 0,458 Alles was zählt RTL 0,448 ZDFinfo Doku ZDF 0,409 :newstime Joyn 0,374

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 20.07.2026-26.07.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 18084 vom 03.08.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.