"Baywatch" gehört ganz sicher zu den bekanntesten Serien-Marken der Welt. Nachdem der US-Sender Fox bereits für 2027 eine Neuauflage in Aussicht gestellt hat, steht nun fest, dass die Serie hierzulande bei Prime Video zu sehen sein wird. Der Streamingdienst hat sich die entsprechenden Rechte im Rahmen eines internationalen Deals mit Fremantle gesichert. Neben Deutschland wird Prime Video die neuen "Baywatch"-Folgen damit im nächsten Jahr auch in weiteren Ländern zeigen, darunter Österreich, die Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien.

Die Neuauflage umfasst zunächst zwölf Episoden und setzt auf eine komplett neue Generation von Rettungsschwimmern, die am berühmtesten Strand Kaliforniens im Einsatz sein werden. Die Hauptrolle des Hobie Buchannon übernimmt Stephen Amell. Zum Ensemble gehören außerdem Jessica Belkin, Shay Mitchell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, Noah Beck und Brooks Nader. Fans der Originalserie dürfen sich zudem auf mehrere bekannte Gesichter freuen: David Chokachi kehrt als Cody Madison zurück, auch Erika Eleniak, Michael Bergin und Kelly Packard werden Gastauftritte in ihren früheren Rollen absolvieren.

Mit dem internationalen Rechte-Deal sichert sich Prime Video allerdings nicht nur die neue Serie. Bereits vor deren Start sollen sämtliche neun Staffeln des Originals sowie die beiden Staffeln von "Baywatch Hawaii" in Deutschland auf der Plattform verfügbar werden.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Prime Video, um das neue 'Baywatch' dem Publikum in zahlreichen Ländern zugänglich zu machen und den Fans gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, die Originalserie, die sie kennen und lieben, noch einmal zu erleben", sagte Michela Di Mondo, EVP Distribution, Kanada & International bei Fremantle. "Nur wenige Serien haben so große Wellen geschlagen oder einen so nachhaltigen kulturellen Einfluss gehabt wie 'Baywatch', und dieser wegweisende Vertrag markiert einen bedeutenden Moment für eine der mit größter Spannung erwarteten Neustarts der Branche."

Produziert wird die Neuauflage von Fremantle gemeinsam mit FOX Entertainment. Als Showrunner fungiert Matt Nix ("Burn Notice"), Regie bei der Pilotfolge übernimmt McG ("3 Engel für Charlie").