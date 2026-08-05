Unter dem Arbeitstitel "Keltenburg" entsteht derzeit eine sechsteilige Crime-Serie des SWR für die ARD, deren Idee von Autorin Kristin Derfler stammt, die auch alle sechs Drehbücher schrieb und die Produktion als Creative Producerin begleitet. Im Zentrum stehen zwei Ermittlerinnen, die von Julia Jentsch und Mai Duong Kieu verkörpert werden. Daneben stehen stehen außerdem Carlo Krammling, Lucas Gregorowicz, Hannah Schiller, Karoline Eichhorn, Florian Stetter, Holger Daemgen, Gloria Odosi, Sascha Gersak und Naomi Krauss vor der Kamera von Claire Jahn.

Die Geschichte beginnt an einem einsamen See im Schwarzwald. Zwei junge Männer genießen das Wasser, als ein kunstvoll gefertigter Jagdpfeil durchs Sonnenlicht surrt und einen von beiden, Jakob, tödlich trifft. Sein Freund Nolan versucht vergeblich, ihn zu retten, wird selbst getroffen und kann verletzt flüchten. Im Unterholz bleibt eine junge Frau zurück, verstört und möglicherweise die einzige Zeugin. Die Ermittlungen führen die Kommissarinnen Tessa Raukamp und Chau Pham zur nahe gelegenen Keltenburg, wo der charismatische Arto ein alternatives Lebensmodell auf Zeit anbietet - ein Ort, dem auch Nolan und Jakob verbunden waren.

"Keltenburg", so verspricht es der SWR, "verbindet eine vielschichtige Krimihandlung mit einer magisch-poetischen Bilderwelt". Die Serie entsteht bei Amalia Film in Koproduktion mit Studio Alba Productions, Regie führt Andreas Herzog. Gedreht wird noch bis Anfang Oktober im Schwarzwald, dem Elsass und in Mittelfranken. Ein Ausstrahlungstermin steht bislang noch nicht fest.