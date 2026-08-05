Medienjournalist Christian Meier wird neuer Leiter des Kommunikationsstabs von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Das berichtet der Branchendienst "Meedia", bei dem Meier in der Vergangenheit als Co-Chefredakteur fungierte, ehe er 2015 zu Springers "Welt" wechselte, die er im vergangenen Jahr verließ. Zusammen mit Stefan Winterbauer betrieb er bis zuletzt auch den wöchentlichen Podcast "Die Medien-Woche".

Im BKM folgt Christian Meier nun auf Hero Warrings ab, der dem "Meedia"-Bericht zufolge nach gut einem Jahr in die Wirtschaft wechseln wird. Kulturstaatsminister Weimer dankte Warrings demnach für die hervorragende Zusammenarbeit. Er habe gerade in dem wichtigen ersten Jahr der Legislatur die Kommunikation mit seiner Erfahrung sehr versiert geleitet, wird Weimer zitiert. Meier werde hier nun "eigene Akzente setzen".

In Weimers Haus wird der langjährige Medienjournalist, dessen Karriere einst bei der Bundeszentrale für politische Bildung begann, unter anderen mit Christiane Uhlig zusammenarbeiten, die bereits seit einigen Monaten den Pressestab beim BKM leitet.