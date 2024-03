Die nach eigenen Angaben größte Online-Videothek Deutschlands startet das schon einmal angekündigte HD-Angebot und ermöglicht mit neuer Download-Funktion die Nutzung auch unabhängig von einer permanent verfügbaren Internet-Verbindung. Mit beiden Neuerungen sieht Robert Hoffmann, Vorstandssprecher der 1&1 Internet AG, die Maxdome zusammen mit der ProSiebenSat.1 Media AG betreibt, das Angebot für 2009 zukunftsweisend aufgestellt.

"Mit der Erweiterung des Angebotes um HD-Titel und der neuen Download-Möglichkeit unterstreichen wir die Marktführung von Maxdome für Video-on-Demand. Durch die zeitgleiche Einführung der neuen MediaCenter-HD-Box von 1&1 wird Maxdome insbesondere für die vielen Besitzer HD-geeigneter TV-Geräte noch attraktiver", sagte Hoffmann laut Pressemitteilung auf der CeBIT in Hannover.

Dr. Marcus Englert, Vorstand New Media und Diversifikation der ProSiebenSat.1 Media AG sieht in Download und HD eine Profilierung der Premium-Positionierung von Maxdome. Die HD-Inhalte werden zunächst nur als Stream angeboten, sollen jedoch noch im 2. Quartal ebenfalls als Download verfügbar gemacht werden. Im Angebot sind vorerst Spielfilme. Dokumentationen u.a. von Discovery sind aber bereits angekündigt. Genutzt werden können die HD-Angebote via PC und der neuen MediaCenter-HD-Box von 1&1 zum Maxdome-Konsum via Fernseher.



Ab Ende März 2009 stehen ausgewählte Videos bei maxdome über das direkte Streaming (Click&Play) hinaus auch zum vorübergehenden Speichern (Download-to-Rent) auf dem eigenen PC zur Verfügung. Dazu muss ein spezieller Download-Manager einmalig installiert werden, der den Abruf als sogenannter "Progressive Download" mit normaler DSL-Verbindung ermöglicht. Zum Start können rund 4.000 der insgesamt 18.000 Titel, insbesondere Spielfilme, eigene Festplatte geladen werden und stehen dort 30 Tage lang für eine einmalige 24 Stunden-Nutzung bereit. Preislich soll es keine Unterschiede zwischen Download und Streaming geben.