Keine Leitung: Zeigler-Show fiel kurzfristig aus

Die Sendung war vorbereitet und Moderator Arnd Zeigler anwesend - dennoch musste "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" am Sonntagabend im WDR Fernsehen kurzfristig ausfallen. Die Schuld lag offenbar beim für die Übertragung zuständigen Dienstleister.



05.12.2016 - 01:52 Uhr von Alexander Krei 05.12.2016 - 01:52 Uhr

Für so manchen Fußball-Fan ist "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" inzwischen zum festen Bestandteil eines jeden Bundesliga-Wochenendes geworden. In dieser Woche schauten die Fans der kultigen Fußball-Show jedoch in die Röhre, denn anstelle einer neuen Ausgabe bekamen die WDR-Zuschauer am Sonntagabend bloß eine Wiederholung der Sendung zu sehen.

Während der WDR zunächst in einem Laufband von einem technischen Problem sprach und um Geduld bat, sorgte Moderator Arnd Zeigler im Netz bereits für Aufklärung. In einem Facebook-Livestream verwies er auf den technischen Dienstleister, der bis in die frühen Morgenstundem keine Leitung zwischen dem Produktionsort Bremen und Köln herstellen könne.

"Die waren ganz erstaunt, dass wir heute eine Live-Sendung haben", sagte der nicht weniger erstaunte Zeigler und erinnerte in diesem Zusammenhang noch einmal daran, dass man die Show nun immerhin schon seit zehn Jahren wöchentlich sende. Er versprach allerdings, dass die geplante Sendung aufgezeichnet und im Laufe des Montags in der WDR-Mediathek veröffentlicht werden soll. "Wir hätten senden können, es ist alles vorbereitet", betonte Zeigler.

Als Trost gab's für alle Fans der Show im Facebook-Livestream übrigens noch einen Blick hinter die Kulissen der Produktion - mitsamt des Technikers, "der sich in einer psychischen Grenzsituation befindet", auch wenn dieser gar nichts für den Sendeausfall könne, wie Arnd Zeigler im Livestream klarstellte. Bleibt zu hoffen, dass die Leitung in der kommenden Woche wieder steht.

