Ilse Aigner will bei Constantin Medien vermitteln

© Constantin Medien AG/Highlight Communications AG

Jetzt schaltet sich auch die bayerische Politik in den Gesellschafterstreit bei Constantin Medien ein: Ilse Aigner, Wirtschaftsministerin im Freistaat, hat mit beiden Parteien gesprochen und will nun vermitteln. Erfolgschancen ungewiss.



15.12.2016 - 14:55 Uhr von Timo Niemeier 15.12.2016 - 14:55 Uhr

Nach wie vor liegen die zwei größten Gesellschafter der Constantin Medien AG über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens im Clinch. Aufsichtsratschef Dieter Hahn und Vorstandsvorsitzender Fred Kogel wollen das Filmgeschäft veräußern und sich auf den Sport konzentrieren, der ehemalige Vorstandschef Bernhard Burgener, der jetzt bei der Constantin-Tochter Highlight Communications das Sagen hat, will das verhindern. Da sich auch nach monatelangem Hin und Her keine Lösung im Streit abzeichnet und das Image des Konzerns stark gelitten hat, hat sich nun auch die Politik eingeschaltet.





Wie das "manager magazin" berichtet, hat die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner mit beiden Parteien Gespräche geführt und will nun in dem Streit vermitteln. Constantin Medien sei für Bayern ein wichtiger Akteur, so Aigner gegenüber dem Magazin. "Ich hoffe, dass die Unstimmigkeiten der beiden Aktionärsgruppen zeitnah beigelegt werden können."

Wie groß die Chancen von Aigner sind, tatsächlich erfolgreich in dem Streit zu vermitteln, ist ungewiss. Burgener und Hahn standen sich bislang unversöhnlich gegenüber, zuletzt brachte Burgener Nichtigkeitsklagen beim Landgericht München ein, um die Beschlüsse der Hauptversammlung zu kippen. Dort war er mit seinen Stimmen von den Abstimmungen ausgeschlossen worden. Sowohl Burgener als auch Hahn halten jeweils rund 30 Prozent an Constantin. Eine von Burgener gestellte Strafanzeige gegen Fred Kogel wies die Schweizer Staatsanwaltschaft zuletzt allerdings zurück.

Wie das "manager magazin" darüber hinaus berichtet, prüft derzeit die Münchner Staatsanwaltschaft eine weitere Strafanzeige, die direkt gegen Hahn gerichtet ist. Darin wird ihm angeblicher Insiderhandel mit Aktien vorgeworfen. So soll er im vergangenen Jahr Aktien von Constantin und Highlight gekauft haben, kurze Zeit später verlängerte die Highlight-Sporttochter Team einen lukrativen Vertrag mit der Uefa um die Medienrechte der Fußball Champions League. Hahn weist die Vorwürfe laut "manager magazin" zurück.

Mehr zum Thema Constantin-HV: Nichtigkeitsklage eingereicht Staatsanwaltschaft weist Anzeige gegen Kogel zurück Hahn will Constantin Medien komplett übernehmen Constantin-Hauptversammlung endet im totalen Chaos

Teilen